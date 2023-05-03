Полезные советы по восстановлению микрофлоры кишечника

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) является частью организма, которая больше всего заселена микроорганизмами. Они могут быть как непатогенными, так и условно патогенными. Если же присоединяется патогенная микрофлора, тогда развивается то или иное заболевание. Именно по этой причине нужно поддерживать нормальный баланс бактерий ЖКТ, что гарантирует хорошее самочувствие.

Если по каким-то причинам состав микрофлоры был нарушен, нужно как можно быстрее его восстановить. В этом помогут полезные советы.

Как правильно применять пробиотики?

Существует много современных лекарств, которые применяются для восстановления микрофлоры кишечника. Обычно лекарства подбирает гастроэнтеролог после предварительно проведенных соответствующих обследований и анализов. В основном применяют пробиотики, которые помогают заселить кишечник нужными бактериями или способствовать восстановлению популяции микробиоты. Например, это может быть Энтерол®, известный своей доказанной эффективностью еще с 1953 года. При правильном использовании пробиотика возможно:

пересилить патогенную микрофлору;

восстановить слизистую кишечника;

помочь организму быстрее вывести токсины.

Эффективность препарата клинически доказана, больше информации представлено по ссылке https://enterol.ua/. Но помните, что самолечение может привести к осложнениям. Поэтому перед применением пробиотика нужно получить консультацию врача.

Правильное питание

Употребление некоторых продуктов ускоряет восстановление бактериального состава кишечника. В частности, в этом поможет:

цикорий и топинамбур, которые содержат полезный для толстого кишечника инулин;

молочнокислые изделия, особенно йогурты, в состав которых входят бифидобактерии, лактобактерии и другие полезные микроорганизмы;

продукты, богатые клетчаткой, в частности овсянка, гречневая и перловая крупы, отруби из пшеницы.

Если наблюдается расстройство желудка в виде диареи, может помочь печеное яблоко, отвар из риса, тушеная морковь и цветная капуста.

При запорах можно добавить в рацион свеклу, льняное семя, овсянку и чернослив.

Вздутие кишечника может возникать при употреблении в большом количестве молока, сладостей, сдобных изделий и бобовых культур.

Как поддерживать микрофлору в нормальном состоянии?

В этом поможет все то же питание с дополнительным использованием, при необходимости, пробиотиков. Лучше всего на состояние микрофлоры кишечника влияют пищевые волокна с пробиотиком. В идеале взрослый человек должен их съедать каждый день около 37 г. Продукты, которые больше всего их содержат в 100 г, это:

Овсяные отруби — 14 г.

Молотый из зерен кофе — почти 13 г.

Сушеные ягоды шиповника — 10 г.

Пшеничные отруби — 8 г.

Мука овсяная — 7,7 г.

Чай — 4,5 г.

Для профилактики дисбаланса микрофлоры кишечника нужно совсем не употреблять алкоголь. Также преобладание в рационе некоторых блюд может вызвать периодическое нарушение баланса ЖКТ. В частности, стоит отказаться от жареных и копченых продуктов, маринадов, слишком жирных блюд.

Следуя приведенным советам, можно не только поддерживать нормальную работу кишечника, но и предотвратить развитие сердечно-сосудистых и других заболеваний.