Шлунково-кишковий тракт (ШКТ) є частиною організму, яка найбільше заселена мікроорганізмами. Вони можуть бути як непатогенними, так і умовно патогенними. Якщо ж приєднується патогенна мікрофлора, тоді розвивається те чи інше захворювання. Саме з цієї причини потрібно підтримувати нормальний баланс бактерій ШКТ, що гарантує хороше самопочуття.

Якщо з якихось причин склад мікрофлори був порушений, потрібно якнайшвидше його відновити. У цьому допоможуть корисні поради.

Як правильно застосовувати пробіотики?

Існує багато сучасних ліків, які застосовуються для відновлення мікрофлори кишківника. Зазвичай ліки добирає гастроентеролог після попередньо проведених відповідних обстежень та аналізів. Здебільшого застосовують пробіотики, які допомагають заселити кишківник потрібними бактеріями або сприяти відновновленню популяції мікробіоти. Наприклад, це може бути Ентерол®, відомий своєю доведеною ефективністю ще із 1953 року. За правильного використання пробіотика можливо:

пересилити патогенну мікрофлору;

відновити слизову кишківника;

допомогти організму швидше вивести токсини.

Ефективність препарату клінічно доведена, більше інформації подано за посиланням https://enterol.ua/. Але пам’ятайте, що самолікування може призвести до ускладнень. Тож перед застосуванням пробіотика потрібно отримати консультацію лікаря.

Правильне харчування

Вживання деяких продуктів пришвидшує відновлення бактеріального складу кишківника. Зокрема, у цьому допоможе:

цикорій та топінамбур, які містять корисний для товстого кишківника інулін;

молочнокислі вироби, особливо йогурти, до складу яких входять біфідобактерії, лактобактерії та інші корисні мікроорганізми;

продукти, багаті клітковиною, зокрема вівсянка, гречана та перлова крупа, висівки з пшениці.

Якщо спостерігається розлад шлунку у вигляді діареї, може допомогти печене яблуко, відвар з рису, тушкована морква та цвітна капуста.

При закрепах можна додати в раціон буряк, лляне насіння, вівсянку та чорнослив.

Здуття кишківника може виникати після вживання у великій кількості молока, солодощів, здобних виробів та бобових культур.

Як підтримувати мікрофлору в нормальному стані?

У цьому допоможе все те ж харчування з додатковим використанням, за необхідності, пробіотиків. Найкраще на стан мікрофлори кишківника впливають харчові волокна з пробіотиком. В ідеалі доросла людина має їх з’їдати кожен день близько 37 г. Продукти, які найбільше їх вміщують в 100 г, це:

Вівсяні висівки — 14 г.

Мелена з зерен кава — майже 13 г.

Сушені ягоди шипшини — 10 г.

Пшеничні висівки — 8 г.

Борошно вівсяне — 7,7 г.

Чай — 4,5 г.

Для профілактики дисбалансу мікрофлори кишківника слід зовсім не вживати алкоголь. Також переважання в раціоні деяких страв може викликати періодичне порушення балансу ШКТ. Зокрема, варто відмовитись від смажених та копчених продуктів, маринадів, занадто жирних страв.

Дотримуючись наведених порад, можна не лише підтримувати нормальну роботу кишківника, а й запобігти розвитку серцево-судинних та інших захворювань.