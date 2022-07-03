Китайская медицина считает, что почки сохраняют жизненную энергию, имеющую предел. То есть она может окончиться, а с ней и жизнь. Поэтому очень важно ее беречь, советует иглотерапевт Павел Ким.

При продолжительных болезнях, избыточной половой активности, а также после лихорадочных состояний почки повреждаются.

Первые признаки такого повреждения: головная боль, головокружение, шум в ушах, ломота и слабость в пояснице и коленях, чувство холода, упадок сил, ломкость и выпадение волос.

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Как укрепить почки:

Больше спите. Ложитесь спать раньше и спите дольше. Иногда достаточно к вашей ночной норме добавить 30 минут сна – и почкам будет легче восстановить свою энергию.

Ешьте здоровую пищу. Соблюдайте режим питания, хорошо пережевывайте пищу.

Продукты, которые помогают при ослабленных почках: ежевика, черника, чёрные бобы, фасоль, рыба, морские водоросли.

Травы для почек: петрушка, одуванчик, лимонник, листья брусники.

Уменьшите время пребывания перед экраном телевизора или компьютера. Откладывайте планшеты и телефоны. Постоянное сиденье с гаджетами истощает нервную систему, мозг, почки.

– Предлагаю упражнение, которое укрепит почки, если выполнять его регулярно, – советует Павел Ким. — Ее суть в дыхании с громким выдохом.

Лечебный звук для почек

Перед началом упражнения потрите ладони друг о друга. Почувствуйте свои почки.

Поставьте ноги вместе, лодыжки и колени соедините. Сделайте глубокий вдох, наклонитесь вперед и обхватите одну руку другой, заденьте руки за колени.

Сделайте губы круглыми, словно задуваете свечу. Делайте выдох со звуком “Чууууу”. В то же время старайтесь втянуть живот в позвоночник. Представьте себе, что чувство страха, фобии исходят из почек.

Положите руки на почки и заполните их нежностью, спокойствием. В этот момент двигайте глазами влево и вправо.

Когда вы полностью выдохнули, сядьте и медленно вдохните в почки, представляя яркую синюю энергию, проникающую в почки.

Закройте глаза и дышите нормально. Мысленно улыбнитесь почкам.

Повторите от 3 до 6 раз. При болях в спине, усталости, головокружении, звоне в ушах или для очищения почек повторите от 9 до 36 раз.

Источник: Павел Ким