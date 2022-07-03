Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Поради

Китайська медицина: які ознаки ушкодження нирок і як їх укріпити

3 Липня 2022, 13:42
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вправа для нирок
Джерело: Depositphotos

Китайська медицина вважає, що нирки зберігають життєву енергію, яка має ліміт. Тобто вона може закінчитися, а з нею і життя. Тому дуже важливо її берегти, радить голкотерапевт Павло Кім.

При тривалих хворобах, надмірній статевої активності, а також після лихоманкових станів нирки ушкоджуються.

Перші ознаки такого ушкодження: головний біль, запаморочення, шум у вухах, ломота та слабкість у попереку та колінах, почуття холоду, занепад сил, ламкість і випадіння волосся.

Зараз дивляться

Як укріпити нирки:

Більше спіть. Лягайте спати раніше і спіть довше. Іноді достатньо до вашої нічної норми додати 30 хвилин сну – і ниркам буде легше відновити свою енергію.

Їжте здорову їжу. Дотримуйтесь режиму харчування, добре пережовуйте їжу. Продукти, які допомагають при ослаблених нирках: ожина, чорниця, чорні боби, квасоля, риба, морські водорості.

Трави для нирок: петрушка, кульбаба, лимонник, листя брусниці.

 Зменшіть час перебування перед екраном чи то телевізора, чи то компьютера. Відкладайте планшети і телефони. Постійне сидіння з гаджетами виснажує нервову систему, мозок, нирки.

– Пропную вправу, яка зміцнить нирки, якщо виконувати її регулярно, – радить Павло Кім. –  Її сутність у диханні з гучним видохом.

Лікувальний звук для нирок

Перед початком вправи потріть долоні одна об одну. Відчуйте свої нирки. Поставте ноги разом, щиколотки і коліна з’єднайте. Зробіть глибокий вдих, нахиліться вперед, і обхопіть одну руку іншою, зачепіть руки за коліна.

  •  Зробіть губи круглими, ніби задуваєте свічку. Робіть видих зі звуком “Чууууу”. У той же час намагайтесь втягнути живіт до хребта. Уявіть собі, що почуття страху, фобії виходять з нирок.
  • Покладіть руки на нирки та наповніть їх ніжністю, спокоєм. У цей момент рухайте очима вліво і вправо.
  •  Коли ви повністю видихнули, сядьте і повільно вдихніть в нирки, уявляючи яскраву синю енергію, що проникає в нирки.
  •  Закрийте очі і дихайте нормально. Подумки посміхніться ниркам.
  • Повторіть від 3 до 6 разів. При болях в спині, втоми, запаморочення, дзвоні в вухах або для очищення нирок повторіть від 9 до 36 разів.

Джерело: Павло Кім

Теги
поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь