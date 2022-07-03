Китайська медицина вважає, що нирки зберігають життєву енергію, яка має ліміт. Тобто вона може закінчитися, а з нею і життя. Тому дуже важливо її берегти, радить голкотерапевт Павло Кім.
При тривалих хворобах, надмірній статевої активності, а також після лихоманкових станів нирки ушкоджуються.
Перші ознаки такого ушкодження: головний біль, запаморочення, шум у вухах, ломота та слабкість у попереку та колінах, почуття холоду, занепад сил, ламкість і випадіння волосся.
Як укріпити нирки:
Більше спіть. Лягайте спати раніше і спіть довше. Іноді достатньо до вашої нічної норми додати 30 хвилин сну – і ниркам буде легше відновити свою енергію.
Їжте здорову їжу. Дотримуйтесь режиму харчування, добре пережовуйте їжу. Продукти, які допомагають при ослаблених нирках: ожина, чорниця, чорні боби, квасоля, риба, морські водорості.
Трави для нирок: петрушка, кульбаба, лимонник, листя брусниці.
Зменшіть час перебування перед екраном чи то телевізора, чи то компьютера. Відкладайте планшети і телефони. Постійне сидіння з гаджетами виснажує нервову систему, мозок, нирки.
– Пропную вправу, яка зміцнить нирки, якщо виконувати її регулярно, – радить Павло Кім. – Її сутність у диханні з гучним видохом.
Лікувальний звук для нирок
Перед початком вправи потріть долоні одна об одну. Відчуйте свої нирки. Поставте ноги разом, щиколотки і коліна з’єднайте. Зробіть глибокий вдих, нахиліться вперед, і обхопіть одну руку іншою, зачепіть руки за коліна.
- Зробіть губи круглими, ніби задуваєте свічку. Робіть видих зі звуком “Чууууу”. У той же час намагайтесь втягнути живіт до хребта. Уявіть собі, що почуття страху, фобії виходять з нирок.
- Покладіть руки на нирки та наповніть їх ніжністю, спокоєм. У цей момент рухайте очима вліво і вправо.
- Коли ви повністю видихнули, сядьте і повільно вдихніть в нирки, уявляючи яскраву синю енергію, що проникає в нирки.
- Закрийте очі і дихайте нормально. Подумки посміхніться ниркам.
- Повторіть від 3 до 6 разів. При болях в спині, втоми, запаморочення, дзвоні в вухах або для очищення нирок повторіть від 9 до 36 разів.
Джерело: Павло Кім