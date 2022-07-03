Китайська медицина вважає, що нирки зберігають життєву енергію, яка має ліміт. Тобто вона може закінчитися, а з нею і життя. Тому дуже важливо її берегти, радить голкотерапевт Павло Кім.

При тривалих хворобах, надмірній статевої активності, а також після лихоманкових станів нирки ушкоджуються.

Перші ознаки такого ушкодження: головний біль, запаморочення, шум у вухах, ломота та слабкість у попереку та колінах, почуття холоду, занепад сил, ламкість і випадіння волосся.

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Як укріпити нирки:

Більше спіть. Лягайте спати раніше і спіть довше. Іноді достатньо до вашої нічної норми додати 30 хвилин сну – і ниркам буде легше відновити свою енергію.

Їжте здорову їжу. Дотримуйтесь режиму харчування, добре пережовуйте їжу. Продукти, які допомагають при ослаблених нирках: ожина, чорниця, чорні боби, квасоля, риба, морські водорості.

Трави для нирок: петрушка, кульбаба, лимонник, листя брусниці.

Зменшіть час перебування перед екраном чи то телевізора, чи то компьютера. Відкладайте планшети і телефони. Постійне сидіння з гаджетами виснажує нервову систему, мозок, нирки.

– Пропную вправу, яка зміцнить нирки, якщо виконувати її регулярно, – радить Павло Кім. – Її сутність у диханні з гучним видохом.

Лікувальний звук для нирок