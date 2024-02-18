Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассмотрели наиболее распространенные ложные утверждения относительно узаконенного применения медицинского каннабиса.

Введение закона в действие

В Минздраве напомнили, что 16 августа 2024 будет введен в действие Закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования обращения растений рода конопли (Cannabis). Пока же идет работа над приведением нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.

— Мы делаем все возможное, чтобы на момент введения в действие закона, для всех участников рынка были установлены четкие, прозрачные и понятные правила работы, а лекарственные средства на основе медицинского каннабиса скорее попали к пациентам, — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас смотрят

В то же время, несмотря на важность закона, в информационном пространстве иногда появляются ложные утверждения как относительно самого документа, так и применения медицинского каннабиса. Вот некоторые из них.

Миф: закон легализирует наркотики

Закон, по словам экспертов, четко регламентирует деятельность по выращиванию сортов растений рода конопли только в медицинских, промышленных, научных и научно-технических целях. Любое другое использование – запрещено.

Государство будет строго контролировать обращение лекарств на основе каннабиса, а применение его в рекреационных целях по-прежнему останется под запретом и будет считаться преступлением.

Миф: расцвет наркобизнеса

В Минздраве особо подчеркнули: чтобы осуществлять деятельность, связанную с выращиванием, импортом/экспортированием, производством, хранением и т.п. медицинского каннабиса, предприятие должно получить лицензию.

— Выращивание растений рода конопли будет происходить исключительно на закрытом грунте под круглосуточным видеонаблюдением и с возможностью доступа для Нацполиции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждое растение конопли для медицинских целей, каждая партия продуктов переработки и каждая единица фасованной продукции, в том числе растительной субстанции каннабиса, а также лекарственные средства, изготовленные из них, будут маркированы уникальным электронным идентификатором.

С помощью такого кода в электронной информационной системе можно будет проследить движение каждого растения к аптекам и пациенту.

Миф: изготовление наркотика в аптеке

Чтобы производить и отпускать лекарства на основе медицинского каннабиса, аптека, по словам экспертов, должна получить лицензию на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и лицензии на право хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств.

— На основании этих лицензий аптека сможет приобрести растительную субстанцию ​​каннабиса и осуществлять производство из нее лекарственного средства в форме, утверждаемой Минздравом, — отметили в ведомстве.

В Минздраве также напомнили, что изготовление и продажа лекарственных средств будет производиться на основании электронного рецепта от врача. Отпуск таких лекарственных средств будет регистрироваться в электронной системе здравоохранения.