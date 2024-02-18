Експерти Міністерства охорони здоров’я України розглянули найпоширеніші неправдиві твердження щодо узаконеного застосування медичного канабісу.

Набуття законом чинності

У МОЗ нагадали, що 16 серпня 2024 року набуде чинності Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis). Наразі ж триває робота над приведенням нормативно-правових актів у відповідність до цього закону.

– Ми робимо все можливе, щоб на момент набуття чинності законом для всіх учасників ринку були встановлені чіткі, прозорі та зрозумілі правила роботи, а лікарські засоби на основі медичного канабісу якнайшвидше потрапили до пацієнтів, – наголосили у відомстві.

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Зараз дивляться

Водночас, попри важливість закону, в інформаційному просторі подекуди з’являються неправдиві твердження як щодо самого документа, так і застосування медичного канабісу. Ось деякі з них.

Міф: закон легалізує наркотики

Закон, за словами експертів, чітко регламентує діяльність із вирощування сортів рослин роду конопель лише в медичних, промислових, наукових і науково-технічних цілях. Будь-яке інше використання – заборонене.

Держава суворо контролюватиме обіг ліків на основі канабісу, а застосування його в рекреаційних цілях, як і раніше, залишиться під забороною та вважатиметься злочином.

Міф: розквіт наркобізнесу

У МОЗ особливо наголосили: щоб здійснювати діяльність, пов’язану з вирощуванням, імпортом/експортуванням, виробництвом, зберіганням тощо медичного канабісу, підприємство повинно отримати ліцензію.

– Вирощування рослин роду конопель відбуватиметься винятково на закритому ґрунті під цілодобовим відеоспостереженням і з можливістю доступу для Нацполіції, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кожна рослина конопель для медичних цілей, кожна партія продуктів переробки та кожна одиниця фасованої продукції, зокрема рослинної субстанції канабісу, а також лікарські засоби, виготовлені з них, будуть марковані унікальним електронним ідентифікатором.

За допомогою такого коду в електронній інформаційній системі можна буде простежити рух кожної рослини до аптек і пацієнта.

Міф: виготовлення наркотику в аптеці

Щоб виробляти та відпускати ліки на основі медичного канабісу, аптека, за словами експертів, повинна отримати ліцензію на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та ліцензії на право господарської діяльності з виробництва лікарських засобів.

– На підставі цих ліцензій аптека зможе придбати рослинну субстанцію канабісу та здійснювати виробництво з неї лікарського засобу у формі, що затверджується МОЗ, – зазначили у відомстві.

У МОЗ також нагадали, що виготовлення та продаж лікарських засобів здійснюватиметься на підставі електронного рецепта від лікаря. Відпуск таких лікарських засобів реєструватиметься в електронній системі охорони здоров’я.