Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в медичній, промисловій і науковій діяльності.

На сайті Верховної Ради опубліковано Закон про регулювання обігу рослин роду коноплі Cannabis в медичних, промислових цілях, науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.

Легалізація медичного канабісу в Україні

Згідно з проектом закону, розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання надалі вважатиметься злочином.

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Легально вирощувати медичний канабіс в Україні зможуть лише юридичні особи, які отримають відповідну ліцензію, під цілодобовим відеонаглядом з доступом для представників Національної поліції.

У законі йдеться, що препарати на основі медичного канабісу в Україні можна буде отримати тільки за електронним рецептом.

Закон про легалізацію медичного канабісу в Україні в медичній, промисловій і науковій діяльності запроваджується в дію через шість місяців після опублікування документа, тобто в середині липня 2024 року.