Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в медичній, промисловій і науковій діяльності.
На сайті Верховної Ради опубліковано Закон про регулювання обігу рослин роду коноплі Cannabis в медичних, промислових цілях, науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.
Легалізація медичного канабісу в Україні
Згідно з проектом закону, розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання надалі вважатиметься злочином.
Легально вирощувати медичний канабіс в Україні зможуть лише юридичні особи, які отримають відповідну ліцензію, під цілодобовим відеонаглядом з доступом для представників Національної поліції.
У законі йдеться, що препарати на основі медичного канабісу в Україні можна буде отримати тільки за електронним рецептом.
Закон про легалізацію медичного канабісу в Україні в медичній, промисловій і науковій діяльності запроваджується в дію через шість місяців після опублікування документа, тобто в середині липня 2024 року.