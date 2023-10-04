Доктор Джарвис, врач общей практики и советник LoSalt отметила, что употребление соленой пищи вызывает проблемы с давлением.

Соль нарушает естественный баланс натрия в организме.

Дисбаланс способствует удержанию большего количества воды организмом. Это может привести к чрезмерной нагрузке на кровеносные сосуды.

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По словам доктора Джарвиса, избыток жидкости давит на стенки артерий, которые несут кровь от сердца по всему телу, что приводит к высокому кровяному давлению.

Высокое артериальное давление может стать причиной закупорки артерий, питающих мозг, что грозит инсультом.

Соли обычно поступают из обработанных пищевых продуктов, таких как хлеб, злаки, начинки для бутербродов и супы.

В Великобритании рекомендуют ограничивать потребление соли до 6 г в день, однако среднестатистический британец потребляет около 8,5 г в день, что превышает норму на 40%.

Доктор Джарвис подчеркнула важность отслеживания количества соли, которую мы потребляем ежедневно. Она отметила, что если все исключат из рациона хотя бы один грамм соли, удастся предотвратить более 4 тыс. преждевременных смертей в год только в Англии.

Самые популярные продукты, которые содержат большое количество соли:

салями;

копченая рыба;

сосиски;

чипсы;

соленые орехи;

консервированные рагу;

подливы;

соевый соус;

кетчуп;

соленые огурцы;

пицца.

Для уменьшения потребления соли, людям рекомендовано следить за составом продуктов, которые они употребляют, и использовать соль с пониженным содержанием натрия.

Доктор Джарвис призвала также к регулярным физическим упражнениям и поддержанию нормального веса, которые способствуют снижению кровяного давления и уровня холестерина.

Источник: Express