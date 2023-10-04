Доктор Джарвис, врач общей практики и советник LoSalt отметила, что употребление соленой пищи вызывает проблемы с давлением.
Соль нарушает естественный баланс натрия в организме.
Дисбаланс способствует удержанию большего количества воды организмом. Это может привести к чрезмерной нагрузке на кровеносные сосуды.
По словам доктора Джарвиса, избыток жидкости давит на стенки артерий, которые несут кровь от сердца по всему телу, что приводит к высокому кровяному давлению.
Высокое артериальное давление может стать причиной закупорки артерий, питающих мозг, что грозит инсультом.
Соли обычно поступают из обработанных пищевых продуктов, таких как хлеб, злаки, начинки для бутербродов и супы.
В Великобритании рекомендуют ограничивать потребление соли до 6 г в день, однако среднестатистический британец потребляет около 8,5 г в день, что превышает норму на 40%.
Доктор Джарвис подчеркнула важность отслеживания количества соли, которую мы потребляем ежедневно. Она отметила, что если все исключат из рациона хотя бы один грамм соли, удастся предотвратить более 4 тыс. преждевременных смертей в год только в Англии.
Самые популярные продукты, которые содержат большое количество соли:
- салями;
- копченая рыба;
- сосиски;
- чипсы;
- соленые орехи;
- консервированные рагу;
- подливы;
- соевый соус;
- кетчуп;
- соленые огурцы;
- пицца.
Для уменьшения потребления соли, людям рекомендовано следить за составом продуктов, которые они употребляют, и использовать соль с пониженным содержанием натрия.
Доктор Джарвис призвала также к регулярным физическим упражнениям и поддержанию нормального веса, которые способствуют снижению кровяного давления и уровня холестерина.
Источник: Express