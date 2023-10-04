Доктор Джарвіс, лікар загальної практики та радник LoSalt наголосила, що вживання солоної їжі спричиняє проблеми з тиском.

Сіль порушує природний баланс натрію в організмі.

Дисбаланс сприяє утриманню більшої кількості води організмом. Це може призвести до надмірного навантаження на кровоносні судини.

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За словами доктора Джарвіса, надлишок рідини тисне на стінки артерій, які несуть кров від серця по всьому тілу, що призводить до високого кров’яного тиску.

Високий артеріальний тиск може стати причиною закупорення артерій, які живлять мозок, що загрожує інсультом.

Солі зазвичай надходять з оброблених харчових продуктів, як-от хліб, злаки, начинки для бутербродів і супи.

У Великій Британії рекомендують обмежувати споживання солі до 6 г на день, однак середньостатистичний британець споживає близько 8,5 г на день, що перевищує норму на 40%.

Доктор Джарвіс наголосила на важливості відстежування кількості солі, яку ми споживаємо щодня. Вона зазначила, що якщо всі виключать з раціону хоча б один грам солі, вдасться запобігти понад 4 тис. передчасних смертей на рік тільки в Англії.

Найпопулярніші продукти, які місять велику кількість солі:

салямі;

копчена риба;

сосиски;

чипси;

солоні горіхи;

консервовані рагу;

підливи;

соєвий соус;

кетчуп;

солоні огірки;

піца.

Для зменшення споживання солі, людям рекомендовано стежити за складом продуктів, які вони вживають, і використовувати сіль зі зниженим вмістом натрію.

Доктор Джарвіс закликала також до регулярних фізичних вправ і підтримання нормальної ваги, що сприяє зниженню кров’яного тиску та рівня холестерину.

Джерело: Express