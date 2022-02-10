В приоритетные услуги Программы медицинских гарантий входит медицинская помощь при остром инфаркте миокарда.

Это значит, что человек с подозрением на инфаркт получает всю необходимую экстренную диагностику бесплатно. В случае же подтверждения диагноза – полный спектр медицинской помощи также безвозмездно.

За лечение инфаркта больницы заплатит Национальная служба здоровья.

Медучреждения, заключившие договор с НСЗУ на медицинскую помощь при остром инфаркте миокарда, получают деньги за предоставленную пациентам помощь от НСЗУ по повышенному тарифу за каждого пролеченного пациента или пациентку:

25 194 грн – за оказание медицинской помощи при остром инфаркте миокарда без проведения стентирования;

43 409 грн – с проведением стентирования. Но нужно знать, что стоимость стентов Программа медицинских гарантий не покрывает. Их учреждения здравоохранения получают путем централизованных закупок Минздрава.

Пациентам и пациенткам

Пациенты/пациентки при лечении инфаркта могут рассчитывать на бесплатное предоставление следующих услуг:

Первичный осмотр пациента/пациентки врачом, оценка общего состояния и жизненно важных функций.

Экстренная диагностика.

Непрерывный мониторинг состояния пациента.

Круглосуточное проведение лабораторных исследований: необходимые анализы крови, определение группы крови и резус фактора, другие лабораторные исследования в соответствии с медицинскими потребностями пациентов.

Круглосуточное проведение лабораторных исследований: необходимые анализы крови, определение группы крови и резус фактора, другие лабораторные исследования в соответствии с медицинскими потребностями пациентов. Круглосуточные инструментальные исследования (КТ, МРТ, ЭКГ, ЭХО-КГ, ангиография).

Стентирование.

Обезболивание на всех этапах диагностики и лечения.

Бесплатные лекарства и лекарства из Национального перечня лекарств.

Медицинская реабилитация в остром периоде.

Полный перечень бесплатных услуг и требования к учреждениям, оказывающим помощь по пакету «Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда» можно просмотреть по ссылке: https://bit.ly/3KHvHdd (пунк 7, файл «Спецификация предоставления медицинских услуг»).

Основания для получения бесплатной медицинской помощи при инфаркте:

при доставлении бригадой экстренной медицинской помощи;

при переводе из другого учреждения или подразделения;

самообращение пациентов в неотложном состоянии.

Человека с подозрением на острый инфаркт миокарда бригада экстренной медицинской помощи должна доставить непосредственно в то медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на предоставление услуг по лечению инфаркта. Там могут экстренно провести необходимые лабораторные и инструментальные обследования. В том числе – ангиографическое исследование коронарных сосудов.

НСЗУ заключает договоры на лечение инфаркта только с медицинскими учреждениями, которые имеют ангиограф.

Найти больницы, заключившие договор с НСЗУ на 2022 год по направлению Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда можно по ссылке: https://bit.ly/3B6dSjz, страница 3. карте.

Источник: НСЗУ