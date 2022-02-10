В приоритетные услуги Программы медицинских гарантий входит медицинская помощь при остром инфаркте миокарда.
Это значит, что человек с подозрением на инфаркт получает всю необходимую экстренную диагностику бесплатно. В случае же подтверждения диагноза – полный спектр медицинской помощи также безвозмездно.
За лечение инфаркта больницы заплатит Национальная служба здоровья.
Медучреждения, заключившие договор с НСЗУ на медицинскую помощь при остром инфаркте миокарда, получают деньги за предоставленную пациентам помощь от НСЗУ по повышенному тарифу за каждого пролеченного пациента или пациентку:
25 194 грн – за оказание медицинской помощи при остром инфаркте миокарда без проведения стентирования;
43 409 грн – с проведением стентирования. Но нужно знать, что стоимость стентов Программа медицинских гарантий не покрывает. Их учреждения здравоохранения получают путем централизованных закупок Минздрава.
Пациентам и пациенткам
Пациенты/пациентки при лечении инфаркта могут рассчитывать на бесплатное предоставление следующих услуг:
- Первичный осмотр пациента/пациентки врачом, оценка общего состояния и жизненно важных функций.
- Экстренная диагностика.
- Непрерывный мониторинг состояния пациента.
Круглосуточное проведение лабораторных исследований: необходимые анализы крови, определение группы крови и резус фактора, другие лабораторные исследования в соответствии с медицинскими потребностями пациентов.
- Круглосуточные инструментальные исследования (КТ, МРТ, ЭКГ, ЭХО-КГ, ангиография).
- Стентирование.
- Обезболивание на всех этапах диагностики и лечения.
- Бесплатные лекарства и лекарства из Национального перечня лекарств.
- Медицинская реабилитация в остром периоде.
Полный перечень бесплатных услуг и требования к учреждениям, оказывающим помощь по пакету «Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда» можно просмотреть по ссылке: https://bit.ly/3KHvHdd (пунк 7, файл «Спецификация предоставления медицинских услуг»).
Основания для получения бесплатной медицинской помощи при инфаркте:
- при доставлении бригадой экстренной медицинской помощи;
- при переводе из другого учреждения или подразделения;
- самообращение пациентов в неотложном состоянии.
Человека с подозрением на острый инфаркт миокарда бригада экстренной медицинской помощи должна доставить непосредственно в то медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на предоставление услуг по лечению инфаркта. Там могут экстренно провести необходимые лабораторные и инструментальные обследования. В том числе – ангиографическое исследование коронарных сосудов.
НСЗУ заключает договоры на лечение инфаркта только с медицинскими учреждениями, которые имеют ангиограф.
Найти больницы, заключившие договор с НСЗУ на 2022 год по направлению Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда можно по ссылке: https://bit.ly/3B6dSjz, страница 3. карте.
Источник: НСЗУ