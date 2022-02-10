До пріоритетних послуг Програми медичних гарантій входить медична допомога при гострому інфаркті міокарда. Це означає, що людина з підозрою на інфаркт отримує усю необхідну екстрену діагностику безоплатно. У разі ж підтвердження діагнозу – повний спектр медичної допомоги також безоплатно. За лікування інфаркту лікарні заплатить Національна служба здоров’я.
Заклади, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при гострому інфаркті міокарда, отримують гроші за надану пацієнтам допомогу від НСЗУ за підвищеним тарифом за кожного пролікованого пацієнта чи пацієнтку:
25 194 грн – за надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда без проведення стентування;
43 409 грн – із проведенням стентування. Але потрібно знати, що вартість стентів Програма медичних гарантій не покриває. Їх заклади охорони здоров’я отримують шляхом централізованих закупівель МОЗ.
Пацієнтам і пацієнткам
Пацієнти/пацієнтки при лікуванні інфаркту безоплатно можуть розраховувати на надання таких послуг:
- Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем, оцінка загального стану та життєво важливих функцій.
- Екстрена діагностика.
- Безперервний моніторинг стану пацієнта.
- Цілодобове проведення лабораторних досліджень: необхідні аналізи крові, визначення групи крові і резус фактору, інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнтів.
- Цілодобові інструментальні дослідження (КТ, МРТ, ЕКГ, ЕХО-КГ, ангіографія).
- Стентування.
- Знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.
- Безоплатні ліки та лікарські засоби з Національного переліку ліків.
- Медична реабілітація в гострому періоді.
Повний перелік безоплатних послуг та вимоги до закладів, які надають допомогу по пакету “Медична допомога при гострому інфаркті міокарду” можна переглянути за посиланням: https://bit.ly/3KHvHdd (пунк 7, файл “Специфікація надання медичних послуг”).
Підстави для отримання безоплатної медичної допомоги при інфаркті:
- при доставленні бригадою екстреної медичної допомоги;
- при переведенні з іншого закладу чи підрозділу;
- самозвернення пацієнтів у невідкладному стані.
Людину з підозрою на гострий інфаркт міокарда бригада екстреної медичної допомоги повинна доставити безпосередньо в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту. Саме там спроможні екстрено провести потрібні лабораторні та інструментальні обстеження. В тому числі – ангіографічне дослідження коронарних судин. НСЗУ укладає договори на лікування інфаркту лише з тими медичними закладами, які мають ангіограф.
Знайти лікарні, які уклали договір з НСЗУ на 2022 рік за напрямом Медична допомога при гострому інфаркті міокарда можна за посиланням: https://bit.ly/3B6dSjz, сторінка 3. У полі Напрям, група послуг потрібно обрати відповідний напрям – заклади відобразяться на мапі.
Джерело: НСЗУ