До пріоритетних послуг Програми медичних гарантій входить медична допомога при гострому інфаркті міокарда. Це означає, що людина з підозрою на інфаркт отримує усю необхідну екстрену діагностику безоплатно. У разі ж підтвердження діагнозу – повний спектр медичної допомоги також безоплатно. За лікування інфаркту лікарні заплатить Національна служба здоров’я.

Заклади, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при гострому інфаркті міокарда, отримують гроші за надану пацієнтам допомогу від НСЗУ за підвищеним тарифом за кожного пролікованого пацієнта чи пацієнтку:

25 194 грн – за надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда без проведення стентування;

43 409 грн – із проведенням стентування. Але потрібно знати, що вартість стентів Програма медичних гарантій не покриває. Їх заклади охорони здоров’я отримують шляхом централізованих закупівель МОЗ.

Пацієнтам і пацієнткам

Пацієнти/пацієнтки при лікуванні інфаркту безоплатно можуть розраховувати на надання таких послуг:

Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем, оцінка загального стану та життєво важливих функцій.

Екстрена діагностика.

Безперервний моніторинг стану пацієнта.

Цілодобове проведення лабораторних досліджень: необхідні аналізи крові, визначення групи крові і резус фактору, інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнтів.

Цілодобові інструментальні дослідження (КТ, МРТ, ЕКГ, ЕХО-КГ, ангіографія).

Стентування.

Знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.

Безоплатні ліки та лікарські засоби з Національного переліку ліків.

Медична реабілітація в гострому періоді.

Повний перелік безоплатних послуг та вимоги до закладів, які надають допомогу по пакету “Медична допомога при гострому інфаркті міокарду” можна переглянути за посиланням: https://bit.ly/3KHvHdd (пунк 7, файл “Специфікація надання медичних послуг”).

Підстави для отримання безоплатної медичної допомоги при інфаркті:

при доставленні бригадою екстреної медичної допомоги;

при переведенні з іншого закладу чи підрозділу;

самозвернення пацієнтів у невідкладному стані.

Людину з підозрою на гострий інфаркт міокарда бригада екстреної медичної допомоги повинна доставити безпосередньо в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту. Саме там спроможні екстрено провести потрібні лабораторні та інструментальні обстеження. В тому числі – ангіографічне дослідження коронарних судин. НСЗУ укладає договори на лікування інфаркту лише з тими медичними закладами, які мають ангіограф.

Знайти лікарні, які уклали договір з НСЗУ на 2022 рік за напрямом Медична допомога при гострому інфаркті міокарда можна за посиланням: https://bit.ly/3B6dSjz, сторінка 3. У полі Напрям, група послуг потрібно обрати відповідний напрям – заклади відобразяться на мапі.

Джерело: НСЗУ