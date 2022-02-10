Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Поради

Лікування інфаркту в Україні: які послуги безкоштовні

10 Лютого 2022, 13:21
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

До пріоритетних послуг Програми медичних гарантій входить медична допомога при гострому інфаркті міокарда. Це означає, що людина з підозрою на інфаркт отримує усю необхідну екстрену діагностику безоплатно. У разі ж підтвердження діагнозуповний спектр медичної допомоги також безоплатно. За лікування інфаркту лікарні заплатить Національна служба здоров’я.

Заклади, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при гострому інфаркті міокарда, отримують гроші за надану пацієнтам допомогу від НСЗУ за підвищеним тарифом за кожного пролікованого пацієнта чи пацієнтку:
25 194 грн – за надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда без проведення стентування;

43 409 грніз проведенням стентування. Але потрібно знати, що вартість стентів Програма медичних гарантій не покриває. Їх заклади охорони здоров’я отримують шляхом централізованих закупівель МОЗ.

Пацієнтам і пацієнткам

Пацієнти/пацієнтки при лікуванні інфаркту безоплатно можуть розраховувати на надання таких послуг:

  • Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем, оцінка загального стану та життєво важливих функцій.
  • Екстрена діагностика.
  • Безперервний моніторинг стану пацієнта.
  • Цілодобове проведення лабораторних досліджень: необхідні аналізи крові, визначення групи крові і резус фактору, інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнтів.
  • Цілодобові інструментальні дослідження (КТ, МРТ, ЕКГ, ЕХО-КГ, ангіографія).
  • Стентування.
  • Знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.
  • Безоплатні ліки та лікарські засоби з Національного переліку ліків.
  • Медична реабілітація в гострому періоді.

Повний перелік безоплатних послуг та вимоги до закладів, які надають допомогу по пакету “Медична допомога при гострому інфаркті міокарду” можна переглянути за посиланням: https://bit.ly/3KHvHdd (пунк 7, файл “Специфікація надання медичних послуг”).

Підстави для отримання безоплатної медичної допомоги при інфаркті:

  • при доставленні бригадою екстреної медичної допомоги;
  • при переведенні з іншого закладу чи підрозділу;
  • самозвернення пацієнтів у невідкладному стані.

Людину з підозрою на гострий інфаркт міокарда бригада екстреної медичної допомоги повинна доставити безпосередньо в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту. Саме там спроможні екстрено провести потрібні лабораторні та інструментальні обстеження. В тому числі – ангіографічне дослідження коронарних судин. НСЗУ укладає договори на лікування інфаркту лише з тими медичними закладами, які мають ангіограф.

Знайти лікарні, які уклали договір з НСЗУ на 2022 рік за напрямом Медична допомога при гострому інфаркті міокарда можна за посиланням:  https://bit.ly/3B6dSjz, сторінка 3. У полі Напрям, група послуг потрібно обрати відповідний напрям – заклади відобразяться на мапі.

Джерело: НСЗУ

Джерело
УНІАН
Теги
лікування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь