Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала о неожиданных полезных свойствах аспирина, о которых мало кто знает.

— Аспирин, или же ацетилсалициловая кислота, известен многим прежде всего как лекарство от боли, противопростудное и жаропонижающее средство. Однако препарат можно с успехом применять и для устранения других ситуаций, — говорит медик.

Перхоть

По словам Людмилы Сердюк, если две-три таблетки тщательно измельчить и добавить в разовую дозу вашего любимого шампуня, то те, кто страдает от перхоти, будут приятно удивлены полученным результатом.

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К тому же тусклые волосы приобретут красивый блеск, если всего на 15 минут нанести на них раствор из восьми таблеток аспирина, разведенных в стакане теплой воды, а затем тщательно промыть.

Прыщи

Медик также рассказала об удивительном свойстве аспирина лечить прыщи. Для этого на ночь следует нанести на акне таблетку аспирина, предварительно разведенную в воде до получения кашицы. Делать так можно несколько раз до полного исчезновения воспаления на коже.

Пятна пота на одежде

Избавиться от крайне неэстетичных пятне пота на одежде, по словам врача, можно, если нанести на пятна раствор из двух таблеток аспирина, разведенных в половине стакана теплой воды. Состав оставить на ночь, а утром хорошенько прополоскать водой.