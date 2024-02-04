Сімейна лікарка і терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла про несподівані корисні властивості аспірину, про які мало хто знає.

– Аспірин, або ж ацетилсаліцилова кислота, відомий багатьом насамперед як ліки від болю, протизастудний і жарознижувальний засіб. Однак препарат можна з успіхом застосовувати і для усунення інших ситуацій, – каже медик.

Лупа

За словами Людмили Сердюк, якщо дві-три пігулки ретельно подрібнити й додати до разової дози вашого улюбленого шампуню, то ті, хто страждає від лупи, будуть приємно здивовані отриманим результатом.

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До того ж тьмяне волосся набуде гарного блиску, якщо всього на 15 хвилин нанести на нього розчин із восьми таблеток аспірину, розведених у склянці теплої води, а потім ретельно промити.

Прищі

Медик також розповіла про дивовижну властивість аспірину лікувати прищі. Для цього на ніч слід нанести на акне таблетку аспірину, попередньо розведену у воді до отримання кашки. Робити так можна кілька разів до повного зникнення запалення на шкірі.

Плями поту на одязі

Позбутися вкрай неестетичних плям поту на одязі, за словами лікаря, можна, якщо нанести на плями розчин із двох таблеток аспірину, розведених у половині склянки теплої води. Склад залишити на ніч, а вранці гарненько прополоскати водою.