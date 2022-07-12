За несколько дней до начала полномасштабного вторжения войск РФ в отделение интенсивной терапии Киевской областной детской больницы, расположенной в Боярке, поступил новорожденный мальчик.

Мама младенца, которой нужно было поехать домой за необходимыми вещами, и подумать не могла, что в следующий раз увидит сына лишь через месяц.

Директор Киевской областной детской больницы в городе Боярка Екатерина Савинова рассказала о работе медучреждения во время войны.

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— У меня до сих пор сжимается все внутри, когда вспоминаю этого ребенка. Полесский район, где живет семья, с первых дней оказался под оккупацией. Без связи и возможности вырваться, родители только через месяц лесами смогли выбраться к ребенку, — рассказывает Екатерина Савинова.

Она отмечает, что основной удар в первые дни приняли на себя Киевская областная детская больница и киевский Охматдет.

— Раньше медики считали себя циниками, но такой объем горя, который вместе с войной принесла Российская Федерация, не удавалось пережить даже нам, — признается врач.

И в качестве одного из примеров приводит историю трехлетней малышки с ранениями лица, живота, ног. Ее семью во время попытки эвакуироваться расстреляли оккупанты. Мама погибла сразу, папа был в тяжелом состоянии в реанимации.

— Сердце просто разрывалось от осознания, что пришлось пережить этой маленькой девочке, — говорит руководитель больницы.

Как и медики всей Украины, работники Киевской областной детской больницы работали сверхурочно и без выходных, чтобы оказать должную помощь своим маленьким пациентам. Часто им приходилось делать не свою работу, например, готовить еду.

— Мне позвонил наш поставщик утром и говорит, мол, извините, но я не смогу привезти еду детям, производство под обстрелами. Сначала, конечно, шок. Чем кормить? А потом успокоились, оперативно развернули кухню. Плюс волонтеры. Голодным не был никто, — говорит Екатерина Савинова.

По ее словам, до войны был сделан запас лекарств и других расходных материалов, но из-за большого количества пострадавших все это быстро исчерпывалось. Поэтому на помощь пришли благотворители.

— В первую очередь закупили много расходных материалов: бинты, катетеры, зонды, системы. Позже приобрели несколько мониторов и мобильные операционные лампы. Мы понимали – это критически необходимо, и причем срочно, — вспоминает основательница благотворительного фонда Твоя опора Валерия Татарчук.

До войны фонд Валерии занимался в основном детьми с врожденными пороками сердца. Сейчас под опекой Твоей опоры 63 больницы, 26 детдомов и приют для внутренне перемещенных украинцев.

— Больницы сегодня остро нуждаются в поддержке. Ведь благодаря профессионализму медиков нам удается спасать жизни тысяч украинцев, — говорит Валерия.

И отмечает, что стараются закупать только профессиональное оборудование, от которого зависит очень многое.

Источник: Твоя Опора

Фото: Твоя Опора