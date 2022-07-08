Представление от том, как работают в условиях войны в Украине специалисты международной организации Врачи без границ (MSF), вполне можно составить по работе их мобильной бригады в поселке Голованевск что на Кировоградщине.

В данном случае речь идет о двухдневной поездке, которая состоялась в конце мая 2022 года.

В мобильной бригаде MSF четырнадцать человек. Это врачи, психологи, переводчики, логисты и водители.

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Команда разделена на четыре группы. Александр и Хуан Пабло, врачи из Мариуполя и Аргентины, в местной больнице и центре скорой помощи провели тренинги о работе в ситуациях, где есть много пострадавших.

Рассказывали о медицинской сортировке, когда есть много раненых, о том, как оказывать помощь в случае атаки из неконвенционного оружия.

Психологи Ольга и Алиса работали с внутренними переселенцами в формате индивидуальных консультаций и групповой психотерапии.

Медики, психологи, логисты: как работают в Украине мобильные бригады Врачей без границ / 3 images

По их словам, война сильно влияет на психическое здоровье украинцев. Многие страдают от таких симптомов, как сильный страх, постоянный стресс или тревожность, отчаяние или панические атаки.

В проведении семинаров по психологической поддержке помогали акушерка Флоренсия из Аргентины, менеджер по вопросам психического здоровья Ариадна из Мексики и переводчица Ольга.

Специалист по логистике Танаин из Бразилии и другие работники отправились в гуманитарный центр, чтобы передать помощь переселенцам.

Поскольку команда MSF побывала в Голованевске двумя неделями ранее, со слов местной власти они знали о насущных потребностях людей: одеяла, полотенца, постельное белье, фонарики и наволочки.

В ходе общения с переселенцами психологи MSF познакомились с двумя женщинами из Донецкой области. Марина приехала сюда месяц назад, а Лена — два месяца. Живут в пустом доме в селе под Голованевском с детьми от 6 до 12 лет.

Обе женщины до войны занимались предпринимательской деятельностью. Марина имела салон красоты, а Елена — небольшой магазин. Сейчас помогают готовить еду и выращивать овощи.

Изо всех сил старается загрузить себя разными задачами и Сандра. Она училась на последнем курсе одного из вузов Харькова по специальности международный менеджмент.

— Со мной родители и муж. Мы поженились всего месяц назад. Но я не могу читать новости. Лишь одной минуты достаточно, чтобы расстроиться и начать плакать, — рассказала девушка.

По ее словам, некоторые ее друзья остались в Харькове, несмотря на очень тяжелую ситуацию. Одна подруга Сандры, которая имеет маленькую дочь, живет в частично разрушенном доме.

Сандра призналась психологам, что очень скучает по своему родному городу. И хотела бы просто вернуться домой.

Во время разговора на мобильных телефонах у всех звучит сигнал воздушной тревоги. В этот день уже третий раз.

Между тем члены команды MSF перегруппировываются. Одни обедают, другие заканчивают работу и садятся в машины. Они вернуться в областной центр Кропивницкий, чтобы после короткого отдыха вновь стать членом мобильной бригады Врачей без границ.

Источник: Врачи без границ

Фото: Врачи без границ