3 декабря — Международный день людей с инвалидностью. Это повод напомнить о людях с особыми потребностями.

Мы же хотим напомнить, каким образом в Украине можно получить удостоверение человека с инвалидностью и саму группу инвалидности. Рассказывает об этом Фактам ICTV врач-терапевт Марина Ерина.

– Во-первых, всем следует знать, что инвалидность — это не пропуск для получения льгот, а констатация расстройств здоровья, которые не позволяют человеку работать или учиться наравне с другими, лишают многих радостей жизни (видеть, слышать окружающий мир, двигаться) из-за заболевания либо врожденных пороков, — рассказывает врач.

Причин возникновения инвалидности много, вот основные:

общее заболевание;

инвалидность с детства;

профессиональное заболевание, связанное с условиями труда;

несчастный случай на производстве;

ранения, контузии, увечья и другие заболевания.

Человеку, признанному лицом с инвалидностью, устанавливается группа инвалидности: первая, вторая или третья. В зависимости от степени расстройства функций органов и систем организма.

Группы инвалидности

1 группа. Состояние человека тяжелое из-за заболевания или травмы. Он не способен себя обслуживать, нуждается в посторонней помощи, постоянном уходе, или же человек частично может себя обслуживать, но не в силах обходиться без помощи.

1 группа инвалидности делится на подгруппы А и Б, в зависимости от состояния здоровья и потребности в уходе, помощи или надзоре.

Лица, которым устанавливается 1 группа — или не работают из-за своего состояния, или могут учиться либо выполнять некоторые виды работ на дому.

2 группа. Человек имеет стойкие, тяжелые функциональные нарушения в организме вследствие заболевания, травмы или врожденного порока. Люди с инвалидностью 2 группы могут себя обслуживать, не нуждаются в постоянном надзоре либо помощи. Они могут учиться и работать, выполнять работу, которая не требует больших усилий.

3 группа. Человек имеет устойчивые, средней тяжести функциональные нарушения в организме из-за заболевания, или врожденные пороки, приводящие к ограничению жизнедеятельности, и нуждается в социальной защите.

Как получить инвалидность

— Инвалидность устанавливается, если человек болеет больше четырех месяцев, — поясняет врач-терапевт. – Если состояние пациента тяжелое, восстановление организма после заболевания или травмы проходит медленно, то человека направляют в Медико-социальную экспертную комиссию по месту жительства или лечения.

Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) – медицинское учреждение, проводящее медико-социальную экспертизу для установления инвалидности.

Человеку назначают полное обследование, анализы, которые должны подтвердить стойкое нарушение функций организма из-за заболевания или травмы и ограничения функций органов или систем.

МСЭК определяет:

Группу инвалидности, причину (она может быть только одна, за исключением, если одна инвалидность с детства).

Виды трудовой деятельности, рекомендованные человеку с учетом состояния здоровья.

Причинно-следственная связь с возникшим в детстве заболеванием, врожденным пороком.

Степень потери профессиональной трудоспособности потерпевшим от несчастного случая на производстве или от профзаболевания.

Медицинские показания на право получения лицом с инвалидностью автомобильного транспорта или противопоказания к управлению транспортным средством.

Документы, которые необходимо предоставить:

Направление на МСЭК лечебного заведения.

Медицинская амбулаторная карта пациента.

Справка о состоянии здоровья от специалистов по болезни, по которой человек ожидает получить инвалидность — хирурга, терапевта, других специалистов.

Оригиналы рентгенологического исследования и результаты лабораторных анализов.

Диагноз пациента по основному заболеванию должен быть описан в выписке из истории болезни.

Трудовая книга и ее копия, заверенная специалистом отдела кадров по последнему месту работы или нотариусом.

МСЭК проводит обследование временно нетрудоспособного человека в течение пяти рабочих дней со дня поступления направления врачебно-консультативной комиссии и принимает решение о наличии или отсутствии инвалидности.

Основания для отказа:

Недообследование, недостаточность обоснования заболевания.

Отсутствие некоторых лекарственных записей, в связи с чем невозможно определить степень инвалидности.

Недостаточность диагнозов или симптомов.

При несогласии с выводами медико-социальной экспертной комиссии ее решение можно обжаловать в суде.