3 грудня — Міжнародний день людей з інвалідністю. Це привід нагадати про людей з особливими потребами.
Ми ж хочемо нагадати, яким чином в Україні можна отримати посвідчення людини з інвалідністю та й саму групу інвалідності. Розповідає про це Фактам ICTV лікар-терапевт Марина Єріна.
– По-перше, всім слід знати, що інвалідність – це не перепустка для отримання пільг, а констатація розладів здоров’я, які не дозволяють людині працювати або навчатися нарівні з іншими, позбавляють багатьох радощів життя (бачити, чути навколишній світ, рухатися) через захворювання або вроджені вади, – розповідає лікар.
Причин виникнення інвалідності багато, ось основні:
- загальне захворювання;
- інвалідність з дитинства;
- професійне захворювання, пов’язане з умовами праці;
- нещасний випадок на виробництві;
- поранення, контузії, каліцтва та інші захворювання.
Людині, яка визнана особою з інвалідністю, встановлюється група інвалідності: перша, друга чи третя. Залежно від ступеня розладу функцій органів та систем організму.
Групи інвалідності
1 група. Стан здоров’я людини важкий через захворювання або травму. Вона не може себе обслуговувати, потребує сторонньої допомоги, постійного догляду, або ж людина частково здатна себе обслуговувати та не в змозі обходитися без допомоги.
1 група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б, залежно від стану здоров’я і потреби у догляді, допомозі або нагляді.
Особи, яким встановлюється 1 група, або не працюють через свій стан, або можуть навчатися чи виконувати деякі види робіт вдома.
2 група. Людина має стійкі, важкі функціональні порушення в організмі через захворювання, травму або вроджену ваду. Люди з інвалідністю 2 групи можуть себе обслуговувати, не потребують постійного нагляду або допомоги. Вони здатні навчатися та працювати, виконувати роботу, яка не потребує великих зусиль.
3 група. Людина має стійкі, середньої важкості функціональні порушення в організмі через захворювання або вроджені вади, які призводять до обмеження життєдіяльності, і потребує соціального захисту.
Як отримати інвалідність
– Інвалідність встановлюється, якщо людина хворіє більше чотирьох місяців, – пояснює лікар-терапевт. – Якщо стан пацієнта важкий, відновлення організму після захворювання або травми проходить повільно, то людину направляють до Медико-соціальної експертної комісії за місцем проживання або лікування.
Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) – медичний заклад, що проводить медико-соціальну експертизу для встановлення інвалідності.
Людині призначають повне обстеження, аналізи, які мають підтвердити стійке порушення функцій організму через захворювання або травму та обмеження функцій органів або систем.
МСЕК визначає:
- Групу інвалідності, причину (вона може бути тільки одна, за винятком, якщо однією є інвалідність з дитинства).
- Види трудової діяльності, що рекомендовані людині з урахуванням стану здоров’я.
- Причинно-наслідковий зв’язок із захворюванням, що виникло в дитинстві, вродженою вадою.
- Ступінь втрати професійної працездатності потерпілим від нещасного випадку на виробництві або профзахворювання.
- Медичні показання на право одержання особою з інвалідністю автомобільного транспорту або ж протипоказання до керування транспортним засобом.
Документи, які потрібно надати:
- Направлення на МСЕК лікувального закладу.
- Медична амбулаторна картка пацієнта.
- Довідка про стан здоров’я від фахівців з хвороби, за якою людина очікує отримати інвалідність – хірурга, терапевта, інших спеціалістів.
- Оригінали рентгенологічного дослідження та результати лабораторних аналізів.
- Діагноз пацієнта за основним захворюванням має бути описаний у виписці з історії хвороби.
- Трудова книжка та її копія, засвідчена спеціалістом відділу кадрів з останнього місця роботи або нотаріусом.
МСЕК проводить обстеження тимчасово непрацездатної людини протягом п’яти робочих днів із дня надходження направлення лікарсько-консультативної комісії та ухвалює рішення про наявність або відсутність інвалідності.
Підстави для відмови
- Недообстеження, недостатність обґрунтування хвороби.
- Відсутність деяких лікарських записів, у зв’язку з чим неможливо визначити ступінь інвалідності.
- Недостатність діагнозів чи симптомів тощо.
У разі незгоди з висновками медико-соціальної експертної комісії її рішення можна оскаржити в суді.