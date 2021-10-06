Согласно отчету Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), травмы, связанные с этими так называемыми “продуктами для микромобильности”, резко возросли на 70% в период с 2017 по 2020 годы.

Это увеличение согласуется с более широким использованием этих альтернативных транспортных средств, поскольку американцы возвращаются к работе, учебе и другим занятиям после ограничений в связи с пандемией коронавируса.

В период с 2017 по 2020 год травмы, связанные с продуктами для микромобильности, привели к более чем 190 тыс. посещениям отделений неотложной помощи США.

Согласно пресс-релизу CPSC, их число неуклонно росло — с 34 тыс. в 2017 году до 44 тыс. в 2018 году, 54 800 в 2019 году и 57 800 в прошлом году.

Большая часть всплеска пришлась на электросамокаты: 7 700 посещений скорой помощи в 2017 году; 14 500 в 2018 году; 27 700 человек в 2019 году; и 25 400 в 2020 году.

Как показали исследования, травмы часто затрагивали руки и ноги, а также голову и шею.

Комиссия заявила, что ей известно о 71 смерти, связанной с продуктами для микромобильности, в течение периода исследования, но отметила, что отчетность является неполной.

Опасности, связанные с электронными мотороллерами и электронными велосипедами в основном обусловлены механическим, электрическим и человеческим факторами.

Чтобы уменьшить эти риски, CPSC работает с ASTM International (ранее известным как Американское общество испытаний и материалов) и Underwriters Laboratories (UL) с целью улучшения стандартов на продукцию.

Между тем, CPSC призвал пользователей предпринять несколько шагов, чтобы защитить себя.

При использовании средств для микромобильности всегда надевайте шлем.

И прежде чем кататься на электросамокате, проверьте его на предмет повреждений. Имеется ввиду осмотр руля, тормозов, дроссельной заслонки, звонка, фонарей, шин, тросов и рамы. Повреждение может вызвать потерю управления и привести к аварии.