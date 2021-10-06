Відповідно до звіту Комісії з безпеки споживчих товарів США (CPSC), травми, пов’язані з цими так званими “продуктами для мікромобільності”, різко зросли на 70% в період з 2017 по 2020 роки.

Це збільшення узгоджується з більш широким використанням цих альтернативних транспортних засобів, оскільки американці повертаються до роботи, навчання та інших занять після обмежень у зв’язку з пандемією коронавірусу.

У період з 2017 по 2020 рік травми, пов’язані з продуктами для мікромобільності, призвели до більш ніж 190 тис. відвідувань відділень невідкладної допомоги США.

Згідно з прес-релізом CPSC, їх число неухильно зростало – з 34 тис. в 2017 році до 44 тис. в 2018 році, 54 800 в 2019 році і 57 800 в минулому році.

Велика частина сплеску припала на електросамокати: 7 700 відвідувань швидкої допомоги в 2017 році; 14 500 в 2018 році; 27 700 осіб в 2019 році і 25 400 в 2020 році.

Як показали дослідження, травми часто зачіпали руки і ноги, а також голову і шию.

Комісія заявила, що їй відомо про 71 смерть, пов’язану з продуктами для мікромобільності, протягом періоду дослідження, але зазначила, що звітність є неповною.

Небезпеки, пов’язані з електронними моторолерами і електронними велосипедами в основному обумовлені механічним, електричним і людським факторами.

Щоб зменшити ці ризики, CPSC працює з ASTM International (раніше відомим як Американське товариство випробувань і матеріалів) і Underwriters Laboratories (UL) з метою поліпшення стандартів на продукцію.

Тим часом, CPSC закликав користувачів зробити кілька кроків, щоб захистити себе.

При використанні засобів для мікромобільності завжди надягайте шолом.

І перш ніж кататися на електросамокаті, перевірте його на предмет пошкоджень. Мається на увазі огляд керма, гальм, дросельної заслінки, дзвінка, ліхтарів, шин, тросів і рами. Пошкодження може спричинити втрату контролю та призвести до аварії.