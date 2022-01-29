29 января 1929 года в штате Теннесси в Соединенных штатах Америки в этот день была основана школа для собак The Seeing Eye – Видящий глаз – где готовили собак-поводырей для незрячих. С тех пор в этот день отмечают День рождения Видящих глаз.

Собака-поводырь – это не просто друг человека или домашний любимец. Это специально обученное животное, с определенными навыками, которое помогает незрячему человеку во всех сферах жизни.

50-летний Сергей Гаврилюк из Новомосковска Днепропетровской области потерял зрение вследствие производственной травмы еще в 1989 году. В 1992 году, пребывая на лечении в США узнал, что есть специально обученные собаки-поводыри. И с тех пор мечтал когда-нибудь получить такого помощника.

Научившись работать с интернетом, стал искать информацию о собаках-поводырях.

— Я связывался с различными благотворительными организациями из разных стран: Америки, Британии. И выяснил, что там собак-поводырей готовят и бесплатно передают незрячим людям, если они являются гражданами той страны. А вот иностранец может купить готового поводыря, но стоит это очень дорого. Приблизительно 1 млн грн. Сумма неподъемная для человека с инвалидностью, — рассказал Сергей.

Но Сергею очень повезло, в процессе поисков он вышел на Международную полицейскую корпорацию общественной безопасности, где дрессируют собак для различных целей. В то время как раз работала программа по подготовке собак-поводырей. Вернее, энтузиасты за свои деньги обучали двух собачек.

Он выяснил, как можно получить собаку и поехал в Одессу.

— Сначала мы с Плюшей (так зовут собаку) познакомились и привыкали друг к другу, изучая повадки, — рассказал Сергей. – Затем мы стали ходить по маршрутам. Было очень интересно. Я удивлялся, что собака умеет многое и действительно заменяет мне глаза. Через два месяца я стал счастливым обладателем Плюши, молодого голден-ретривера.

Уже с четвероногим помощником Сергей вернулся в Новомосковск и стал знакомить Плюшу с необходимыми ему маршрутами.

— До Плюши я мало двигался. Из дома если и выходил, то в сопровождении кого-то из родных или знакомых, соцработников, — вспоминает Сергей. – А с собакой было гораздо проще. Познакомил ее с дорогой в магазин, аптеку, больницу. И стоит только сказать: “Больница”, и Плюша точно знает, куда свернуть.

Собака уже сама выбирает путь, если видит препятствие на старом маршруте. Сколько раз так было, что перероют дорогу или оградят какую-то территорию, где мы ходим. Плюша обходит ямы и ограждения.

Сергей перестал травмироваться, натыкаясь на препятствия. И время стал экономить на дорогу, ведь ходит увереннее и быстрее.

— Мы даже со знакомыми незрячими проводили эксперименты: кто быстрее пройдет отрезок пути — я с собакой или кто-то с тростью. С собакой удобнее и быстрее. Все, кто пробовал ходить с Плюшей, отмечают, что это классно. И большинство мечтает тоже иметь такого помощника.

Еще в девяностые, пребывая за океаном, Сергей научился делать массаж и вскоре поменял профессию. Когда работал в медцентре, то маршрут был изучен. А когда медцентр закрыли и пришлось делать массаж на дому у клиентов, то возникала сложность: найти нужный дом, нужный подъезд, этаж. Все надо было расспрашивать и считать.

Сейчас считает Плюша. Вернее, подсказывает Сергею, останавливаясь возле каждого подъезда. А он подсчитывает остановки и таким образом узнает, что это третий подъезд, а вот это – пятый.

— Мы с Плющей – единое целое, — объясняет Сергей. – я настолько ей доверяю, что иногда даже забываю, что не вижу.

Собака-поводырь – это не просто друг. Это двери в мир. Сергей Гаврилюк за те два года, что имеет Плюшу, объездил всю Украину. Поднялся на Говерлу и покорил еще несколько карпатских вершин. Частенько наведывается он и в столицу.

Сергей любит летать самолетами. Плюша разделяет его любовь. Она проходит в салон, ложится у ног и спокойно лежит до самой посадки. В незнакомом аэропорту она может сама сориентироваться, куда идти: следует за другими пассажирами и не ошибается никогда.

Кстати, узнав, что когда-то в столичное метро не пустили незрячего парня с собакой-поводырем, Сергей решил примерить на себя эту ситуацию.

— Дежурная на станции сначала не соглашалась пропускать нас, но подошел полицейский, проверил наши документы и сказал, что мы можем проходить, — поведал Гаврилюк.

Дело в том, что поводырем собака считается только в том случае, если имеет специальный сертификат. У Плюши он есть. А вот у того парня не было, поскольку он сам учил своего пса водить его, и экзамены собака не сдавала.

Вот здесь мы подходим к интересной теме: подготовка собак-поводырей. Сергей рассказал, что обучение собак-поводырей очень дорого стоит. И дело это невыгодное, потому что в итоге незрячему человеку собака достается бесплатно, прибыли нет, а денег на подготовку уходит много. Вот поэтому и нет в Украине подобных программ.

— Готовая собака-поводырь обходится в тысяч тридцать евро, — рассказал руководитель кинологической службы Международной полицейской корпорации Олег Радомысльский. – Учат щенка около года. По сути, щенка растят и учат, но поскольку продать его будущему владельцу невозможно (только безоплатная передача), то никто не берется за такое хлопотное дело.

Есть, конечно, люди, который покупают щенка и оплачивают подготовку поводыря для себя или родственника, но таких немного.

Какие породы собак подходят

Не всякая собака сможет пройти жесткий отбор на должность поводыря. Это должно быть стрессоустойчивое, доброе, компанейское, но не игривое животное. Незрячему хозяину должно быть комфортно и надежно с ним.

Лучшие породы для использования в качестве поводырей:

Овчарки: немецкая и восточно-европейская хорошо поддаются дрессировке, имеют подходящий темперамент.

Лабрадор – собака-компаньон. Обладает доброжелательным характером, быстро обучается и адаптируется к новому месту.

Голден-ретривер – очень схож по качествам с лабрадором. Агрессивность ему неприсуща.

Колли – имеет очень доброжелательный характер, быстро обучается.

Все эти породы имеют оптимальный размер для того, чтобы незрячим людям было удобно держать их за специальную шлею при передвижении.

Сейчас потребность в собаках-поводырях не уменьшается. Военные конфликты и ДТП, техногенные аварии и прочие катаклизмы становятся причинами полной или частичной потери зрения у многих молодых людей.

Но в отличие от незрячих прошлого, когда их уделом становилась работа на дому или в переходе, люди, потерявшие зрение все чаще заявляют о готовности работать, участвовать в жизни общества, в общем жить полноценной жизнью. И во многих странах собаки-поводыри становятся им настоящими помощниками и проводниками.

Незрячие украинцы ничем не отличаются от англичан или венгров, но в тех странах отношение к людям с инвалидностью несколько иное, чем в Украине. А жаль, сколько таких вот активных людей, как Сергей Гаврилюк, могли бы работать на полную и жить полноценной жизнью, если бы у них была собака. Настоящая собака-поводырь со всеми разрешениями, которые имеет Плюша. Тогда счастливых украинцев было бы больше.