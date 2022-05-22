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Минздрав категорически не рекомендует: почему не стоит употреблять алкоголь, тем более во время войны

22 мая 2022, 17:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
алкоголь
Источник: Depositphotos

Эксперты Министерства здравоохранения Украины просто и доходчиво объяснили, почему не стоит употреблять алкоголь, тем более во время войны.

— Употребление алкоголя может быть хорошим способом снять стресс. Это распространенное мнение и ложное представление, — утверждают медики.

По их словам, употребление алкоголя представляет дополнительную угрозу как вашей жизни и здоровью, так и жизни тех, кто рядом.

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Основная причина — негативное влияние спиртного на мышление, на скорость реакции на опасность.

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Алкоголь изменяет привычное функционирование мозга. В результате воздействия алкоголя мы можем испытывать еще больший стресс, тревогу или депрессию.

Также алкоголь замедляет работу центральной нервной системы, снижает способность адекватно мыслить и принимать рациональные решения.

Опьяневший человек представляет угрозу как для себя, так и для других, особенно в случаях эвакуации или перемещения в укрытие.

Почему не стоит употреблять алкоголь, тем более во время войны:

  • алкоголь ухудшает способность мыслить логично, как следствие можно утратить способность быстро и адекватно реагировать на события и принимать правильные решения;
  • безопасной дозы алкоголя не существует. Каждый грамм выпитого спиртного негативно влияет на здоровье;
  • алкогольные напитки не являются антистрессом. Наоборот, употребление алкоголя может привести к повышению уровня тревожности, агрессивности и утрате самоконтроля;
  • алкоголь и психотравматичные события несовместимы. Самый лучший способ пережить горе – обратиться к специалисту;
  • употребление спиртных напитков повышает риски несчастных случаев, травматизма и обострения хронических заболеваний.

Во время войны следует минимизировать любые случаи, которые могут потребовать медицинской помощи, призывают эксперты Минздрава Украины.

Источник
Минздрав
Теги
Алкоголь, Війна в Україні, МОЗ Украины, поради лікаря
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