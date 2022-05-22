Експерти Міністерства охорони здоров’я України просто та дохідливо пояснили, чому не варто вживати алкоголь, тим більше під час війни.
– Вживання алкоголю може бути хорошим способом зняти стрес. Це поширена думка й помилкове уявлення, – стверджують медики.
За їхніми словами, вживання алкоголю становить додаткову загрозу як вашому життю та здоров’ю, так і життю тих, хто поруч.
Основна причина – негативний вплив спиртного на мислення, на швидкість реакції на небезпеку.
Алкоголь змінює звичне функціонування мозку. В результаті впливу алкоголю ми можемо відчувати ще більший стрес, тривогу або депресію.
Також алкоголь уповільнює роботу центральної нервової системи, знижує здатність адекватно мислити і приймати раціональні рішення.
Сп’янілий людина становить загрозу як для себе, так і для інших, особливо у випадках евакуації або переміщення в укриття.
Чому не варто вживати алкоголь, тим більше під час війни:
алкоголь погіршує здатність мислити логічно, як наслідок можна втратити здатність швидко й адекватно реагувати на події та приймати правильні рішення;
безпечної дози алкоголю не існує. Кожен грам випитого спиртного негативно впливає на здоров’я;
алкогольні напої не є антистресом. Навпаки, вживання алкоголю може привести до підвищення рівня тривожності, агресивності і втрати самоконтролю;
алкоголь й психотравматичні події несумісні. Найкращий спосіб пережити горе – звернутися до фахівця;
вживання спиртних напоїв підвищує ризики нещасних випадків, травматизму й загострення хронічних захворювань.
Під час війни слід мінімізувати будь-які випадки, які можуть потребувати медичної допомоги, закликають експерти МОЗ України.