Експерти Міністерства охорони здоров’я України просто та дохідливо пояснили, чому не варто вживати алкоголь, тим більше під час війни.

– Вживання алкоголю може бути хорошим способом зняти стрес. Це поширена думка й помилкове уявлення, – стверджують медики.

За їхніми словами, вживання алкоголю становить додаткову загрозу як вашому життю та здоров’ю, так і життю тих, хто поруч.

Основна причина – негативний вплив спиртного на мислення, на швидкість реакції на небезпеку.

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Алкоголь змінює звичне функціонування мозку. В результаті впливу алкоголю ми можемо відчувати ще більший стрес, тривогу або депресію.

Також алкоголь уповільнює роботу центральної нервової системи, знижує здатність адекватно мислити і приймати раціональні рішення.

Сп’янілий людина становить загрозу як для себе, так і для інших, особливо у випадках евакуації або переміщення в укриття.

Чому не варто вживати алкоголь, тим більше під час війни:

алкоголь погіршує здатність мислити логічно, як наслідок можна втратити здатність швидко й адекватно реагувати на події та приймати правильні рішення; безпечної дози алкоголю не існує. Кожен грам випитого спиртного негативно впливає на здоров’я; алкогольні напої не є антистресом. Навпаки, вживання алкоголю може привести до підвищення рівня тривожності, агресивності і втрати самоконтролю; алкоголь й психотравматичні події несумісні. Найкращий спосіб пережити горе – звернутися до фахівця; вживання спиртних напоїв підвищує ризики нещасних випадків, травматизму й загострення хронічних захворювань.

Під час війни слід мінімізувати будь-які випадки, які можуть потребувати медичної допомоги, закликають експерти МОЗ України.