Алкоголізм – важке хронічне захворювання, під час якого людина стає залежною від споживання спиртного. Ним страждають як чоловіки, так і жінки. Водночас існує чимало стереотипів про жіночий алкоголізм – про те, що він не лікується, про більшу залежність жінок від спиртного.

У Всесвітній день тверезості та боротьби з алкоголізмом, який відзначається 2 жовтня, Факти ICTV вирішили вивчити стереотипи про жіночий алкоголізм, та підтвердити їх – або ж спростувати. У цьому нам допоможе керівник Центру медично-психологічної допомоги Харківський нарколог, кандидат медичних наук, нарколог вищої категорії, психолог, психотерапевт Олег Страшок.

Стереотип 1. Жінки більш залежні від алкоголю

Залежність від алкоголю у жінок, дійсно, розвивається швидше. Це пов’язано із тим, що в їхньому організмі менше ферменту алкогольдегідрогенази, який розщеплює алкоголь.

– Якщо цього ферменту багато, людина може довше не п’яніти і опиратися впливові алкоголю. Однак якщо його мало, сп’яніння і залежність розвиваються швидше. У жінок його, правда, менше, тому залежність настає швидше, – зауважує Олег Страшок.

Стереотип 2. Жінки психічно нестабільні, тому більш залежні від алкоголю

Зміни гормонального фону, перепади настрою дійсно притаманні жінкам. Однак далеко не всі страждають від алкоголізму.

Тут важливо враховувати низку супутніх факторів – генетика, соціальний статус, оточення, пояснює нарколог. Вони більшою мірою впливають на розвиток згубної залежності.

Тут важливіше говорити про особливе ставлення до жіночого алкоголізму у суспільстві.

– У нас у суспільстві осуджується, коли жінка п’є. Її засуджують, критикують, на відміну від чоловіків. Тому часто жінки змушені приховувати, що у них така проблема. Коли розпочинається захворювання, вона соромиться про це говорити, і часто пізно звертається за допомогою, на більш запущених стадіях, – додає Олег Страшок.

Стереотип 3. Жіночий алкоголізм не лікується

Як і чоловічий, до речі. Цю хворобу можна приглушити, перевести у більш латентну форму, але позбутися її назавжди не можна.

– Загалом, якщо взяти алкогольну залежність, то це хронічне захворювання, як карієс або гіпертонічна хвороба. Якщо порушення пішли – процесів у головному мозку, обміну речовин в організмі, – то єдина крапля може призвести до нового витка хвороби. Не можна говорити про повне вилікування, – коментує фахівець.

Залежність чи ні – де грань

Алкоголіком не можна стати в один момент. Ця залежність розвивається поступово. Грань між “люблю випити” і “я – алкоголік” визначити складно, але вона є.

Олег Страшок назвав два підходи до цього питання:

синдром відміни алкоголю – стан, коли людина п’є і на ранок їй зле, вона страждає від безсоння, відсутності апетиту, тривоги, депресії; водночас виникає бажання випити, щоб стало легше;

– стан, коли людина п’є і на ранок їй зле, вона страждає від безсоння, відсутності апетиту, тривоги, депресії; водночас виникає бажання випити, щоб стало легше; патологічний потяг до алкоголю – у цьому випадку людині хочеться випити частіше, більше, вона шукає приводи і не контролює себе у такому стані.

– Якщо такі ознаки наявні, можна говорити про захворювання, – пояснює експерт.

Як не стати алкоголіком

У цьому питанні рекомендація лише одна – контроль і розуміння своєї дози.