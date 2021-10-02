Алкоголизм — тяжелое хроническое заболевание, при котором человек становится зависим от потребления спиртного. Ним страдают как мужчины, так и женщины. При этом существует немало стереотипов о женском алкоголизме — о том, что он не лечится, о большей зависимости женщин от спиртного.

Во Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом, который отмечается 2 октября, Факты ICTV решили изучить стереотипы о женском алкоголизме, и подтвердить их — или опровергнуть. В этом нам поможет руководитель Центра медицинско-психологической помощи Харьковский нарколог, кандидат медицинских наук, нарколог высшей категории, психолог, психотерапевт Олег Страшок.

Стереотип 1. Женщины более зависимы от алкоголя

Зависимость от алкоголя у женщин, действительно, развивается быстрее. Это связано с тем, что в их организме меньше фермента алкогольдегидрогеназы, который расщепляет алкоголь.

— Если этого фермента много, человек может дольше не пьянеть и сопротивляться влиянию алкоголя. Однако если его мало, опьянение и зависимость развиваются быстрее. У женщин его, правда, меньше, поэтому зависимость наступает быстрее, — объясняет Олег Страшок.

Стереотип 2. Женщины психически нестабильны, поэтому более зависимы от алкоголя

Изменения гормонального фона, перепады настроения действительно присущи женщинам. Однако далеко не все страдают от алкоголизма.

Здесь важно учитывать ряд сопутствующих факторов — генетика, социальный статус, окружение, поясняет нарколог. Они в большей мере влияют на развитие пагубной зависимости.

Здесь важнее говорить об особом отношении к женскому алкоголизму в обществе.

— У нас в обществе порицается, когда женщина пьет. Ее осуждают, критикуют, в отличие от мужчин. Поэтому часто женщины вынуждены скрывать, что у них такая проблема. Когда начинается заболевание, она стесняется об этом говорить, и зачастую поздно обращается за помощью, на более запущенных стадиях, — добавляет Олег Страшок.

Стереотип 3. Женский алкоголизм не лечится

Как и мужской, к слову. Эту болезнь можно приглушить, перевести в более латентную форму, но избавиться от нее навсегда нельзя.

— В целом, если взять алкогольную зависимость, то это хроническое заболевание, как кариес или гипертоническая болезнь. Если нарушения пошли – процессов в головном мозге, обмена веществ в организме, – то единственная капля может привести к новому витку болезни. Нельзя говорить о полном излечении, — комментирует специалист.

Зависимость или нет — где грань

Алкоголиком нельзя стать в один момент. Эта зависимость развивается постепенно. Грань между “люблю выпить” и “я — алкоголик” определить сложно, но она есть.

Олег Страшок назвал два подхода к этому вопросу:

синдром отмены алкоголя — состояние, когда человек пьет и наутро ему плохо, он страдает от бессонницы, отсутствия аппетита, тревоги, депрессии; при этом возникает желание выпить, чтобы стало легче;

— состояние, когда человек пьет и наутро ему плохо, он страдает от бессонницы, отсутствия аппетита, тревоги, депрессии; при этом возникает желание выпить, чтобы стало легче; патологическое влечение к алкоголю — в этом случае человеку хочется выпить чаще, больше, он ищет поводы и не контролирует себя в таком состоянии.

— Если такие признаки присутствуют, можно говорить о заболевании, — констатирует эксперт.

Как не стать алкоголиком

В этом вопросе рекомендация лишь одна — контроль и понимание своей меры.