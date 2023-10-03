Мечтаю, чтобы у Ивана были настоящие друзья: история семьи мальчика с психоэмоциональным расстройством поведения

Сегодня немало иностранных и украинских организаций занимаются внутренне перемещенными лицами. Они помогают в расселении и трудоустройстве, но среди них есть и те, кто заботится о детях с особыми образовательными потребностями (ООП).

В совместном спецпроекте Вікон, Фактов ICTV. Здоровье, ОО Let’s Do It Green Ukraine и детского фонда ООН (ЮНИСЕФ Украина) мы рассказываем истории украинских семей — участников национального проекта по психологической диагностике и коррекции детей с ООП Обійми для кожного, хто потребує, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Проект Обійми для кожного, хто потребує, кроме оказания конкретной помощи семьям с такими детьми, ставит перед собой еще и просветительскую цель.

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Потому что от того, удастся ли достучаться до всех, кто может решать эту проблему, зависит жизнь и будущее украинских детей с ООП.

Сегодня расскажем о семье Ирины и ее старшем сыне, которому диагностировали психоэмоциональное расстройство поведения.

— Мы с мужем из Горловки, но переехали в Краматорск, где родился Иван, наш старший сын. Сейчас ему уже шесть лет и шесть месяцев, — говорит Ирина.

До войны муж Ирины работал на Новой почте, жена была в отпуске по уходу за ребенком, и когда пришло время, трехлетнего Ивана отдали в садик.

Именно там выяснилось, что с мальчиком что-то не так. В общении с другими детьми воспитатели заметили быструю смену эмоций, конфликтность, невозможность полностью выражать свои чувства.

— Из-за этого сына перевели в инклюзивную группу. Он дружил с разными детьми, но настоящих друзей у него не было. Это до сих пор его самая заветная мечта, — рассказывает мама Ивана.

Полномасштабное вторжение РФ в феврале семья Ирины встретила дома. До апреля 2022 года семья оставалась в Краматорске, долго колебались — ехать или оставаться, ведь тогда Ирина узнала о второй беременности.

Но после того как россияне начали обстреливать город, все же решили эвакуироваться в Хмельницкий. Потому что оставаться в Краматорске уже было опасно.

В Хмельницком семье предоставили маленькую комнатку в общежитии как внутренним переселенцам, поскольку ни родственников, ни знакомых у них не было.

Муж Ирины начал искать работу, сына отдали в садик. Однако в первый же день произошел конфликт. Матери позвонили и попросили забрать Ивана домой.

Жаловались на его гиперактивность, агрессивность, на то, что мешал другим детям во время занятий и отдыха и даже напугал их своим неадекватным поведением.

Заведующая намекнула, что не хочет больше таких ситуаций, поэтому лучше, чтобы ребенок не ходил в садик, хотя там тоже была инклюзивная группа.

— Я чувствовала сплошное отчаяние. Конечно, мне было известно, что Ваня не такой, как другие дети. Он стрессует, когда вокруг много детей. Может даже нанести им вред, если они ему мешают или что-то не понравится, — говорит женщина.

Но тогда она еще ничего не знала ни об эмоциональном возбуждении, ни о тревожных симптомах, которые быстро истощают нервную систему ребенка и часто приводят к немотивированным проявлениям аффекта.

Куда бы Ирина ни обращалась, к местным педиатрам или неврологам, ей говорили, что сын просто очень живой мальчик. Он на самом деле такой: любит бегать, играть в подвижные игры, кататься на велосипеде.

Впоследствии родился второй сын Данилко.

— Были опасения, что Иван будет ревновать меня к младенцу. Но напрасно, Иван очень ласковый с братиком. Обычно он предпочитает тех, кто меньше его, а вот со сверстниками или старшими детьми ему трудно найти контакт, — вспоминает мама.

Помог случай. Как-то на прогулке Ирина познакомилась с женщиной, которая рассказала о своей маленькой дочери. Оказалось, у девочки такие же проблемы, что и у Вани.

Так Ирина узнала о Хмельницком инклюзивно-ресурсном центре и его квалифицированных специалистах, которые провели Ивану комплексное тестирование по пяти направлениям: физическое развитие, речь, развитие эмоционально-волевой сферы, когнитивной, а также оценили знания, умения и навыки ребенка.

Сегодня Ирина уже получает вместе с сыном профессиональные консультации по психоэмоциональному расстройству поведения и советы для улучшения коммуникативных навыков. Есть положительная динамика.

Хотя впереди еще занятия с логопедом, психологом, обследование мозга и другие важные исследования, женщина надеется, что, несмотря на диагноз, Иван сможет адаптироваться не только в саду и школе, но и в обществе. И главное — будет иметь настоящих друзей.

Проект Обійми для кожного, хто потребує помогает родителям и детям с ООП. Контакты организации: e-mail: official@letsdoitgreenukraine.com.ua, телефон: +38 067 565 9994.