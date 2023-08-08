Дети с особыми образовательными проблемами: что нужно, чтобы сделать их социально адаптированными

Война поставила всех украинцев в условия, когда слова выживание, жертвенность, стойкость, мужество, помощь приобретают эмоциональную конкретику. И в наибольшей поддержке в этих новых жестоких реалиях нуждаются дети, которые страдают сейчас, лишенные привычной безопасной среды, потерявшие дом, ставшие свидетелями страшных событий… Среди них — дети с особыми образовательными потребностями (ООП), которым обычно необходимо непрерывное коррекционное сопровождение специалистов.

Переезд семьи из-за войны, эмоциональное перенапряжение становится чрезвычайно серьезной проблемой для них, ведь любой перерыв в коррекционных занятиях со специалистами может привести к ухудшению состояния и потере приобретенных навыков ребенка.

Эта категория детей нуждается в особой поддержке и общества, и государства, и благотворителей.

В совместном спецпроекте Вікон, Фактов ICTV.Здоровье, ОО Let’s Do It Green Ukraine и детского фонда ООН (ЮНИСЕФ Украина) мы расскажем истории украинских семей — участников национального проекта по психологической диагностике и коррекции детей с ООП Объятия для каждого, кто нуждается, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Проект Объятия для каждого, кто нуждается, кроме оказания конкретной помощи семьям с такими детьми, ставит перед собой еще и просветительскую цель. Потому что от того, удастся ли достучаться до всех, от кого зависит решение этой проблемы, зависит жизнь и будущее украинских детей с ООП.

Их не так уж и мало – по официальным данным, в Украине насчитывается 7,3 млн детей. Всех вместе — и тех, кто выехали за пределы страны, и тех, кто остался. И примерно каждый четвертый ребенок нуждается в систематическом проведении психологической диагностики и той или иной психологической помощи.

Конечно, эти данные нельзя считать точными, но они отражают тенденцию, зафиксированную ВОЗ.

Проект Объятия для каждого, кто нуждается занимается детьми, кому установлены диагнозы:

расстройство аутистического спектра (РАС);

расстройство дефицита внимания и гиперактивности (РДВГ);

нарушение развития речи;

нарушение интеллектуального развития;

тревожные расстройства (в частности ПТСР);

депрессия.

Проект охватывает разные уголки Украины, больше всего он реализуется в Киеве, Львове, Одессе, Хмельницком, Тернополе, Харькове, Днепре, Черкассах, Запорожье, Виннице…

Используется комбинированный формат (онлайн + офлайн). Такая универсальность позволяет оказывать помощь как в городах, так и в сельской местности.

По состоянию на июль 2023 г. участниками проекта стали более 1 500 украинских детей в возрасте от 1 до 18 лет. В листе ожидания на участие в проекте еще почти столько же. Это говорит о большом спросе на помощь, которую предоставляет проект.

Его программа включает:

проведение оперативной диагностики детей с ООП;

психологическую реабилитационную помощь детям с ООП;

обучение родителей ребенка с ООП самостоятельно проводить в домашних условиях коррекцию и

реабилитацию ребенка, в соответствии с результатами диагностики и запроса.

Кстати, с родителями проводят индивидуальные сессии и групповые специализированные вебинары. Пройдя такое обучение, родители смогут проводить коррекционно-реабилитационные мероприятия независимо от того, где семья проживает на данный момент, есть ли возможность обратиться к детскому психологу, нейропсихологу, логопеду и т. д., есть ли финансовая возможность обратиться к частному специалисту.

Коррекционная работа с ребенком длится от 1 до 6 месяцев.

Эффективна ли она? И как эту эффективность определить? Общий результат совместной работы специалиста и родителей ребенка определяется оценкой от 1 до 5 баллов, которую в конце программы выставляют родители и коррекционный специалист.

Она зависит от того, какая цель ставилась в начале занятий, и чего достиг ребенок после их завершения. Все прозрачно и понятно.

В то же время, реализуя проект Объятия для каждого, кто нуждается, организаторы столкнулись с проблемами, которые препятствуют достижению более значимых результатов.

Некоторые из этих проблем — объективные, и с ними просто нужно считаться.

Первая — проведение индивидуальных сессий с детьми с ООП иногда невозможно из-за ракетных угроз, обстрелов и перебоев с электроэнергией, как это было в период зимы и весны 2023 г.

Вторая — по меньшей мере 75% детей с ООП воспитываются в неполных семьях, как правило, только мамой.

Но есть и другие проблемы, повлиять на которые можно и нужно.

1. Кадровый дефицит

Спрос на психологическую диагностику и коррекцию значительно превышает кадровые возможности проекта. Не хватает специалистов.

Стоимость услуг коррекционного специалиста в странах ЕС, как минимум в 7 раз больше, чем в Украине. Страны ЕС упрощают системы подтверждения квалификации для украинских специалистов, создают программы адаптации для молодежи. Учитывая, что 90% коррекционных специалистов — женщины, которые могут выехать за границу, имеется отток квалифицированных работников, а также молодежи, которая потенциально могла бы стать кадровым резервом.

Пути решения проблемы. Создавать на базе уже существующих и работающих программ по диагностике и коррекции детей с ООП, бесплатные образовательные модули, например, для студентов старших курсов профильных вузов, целью которых стала бы подготовка и формирование кадрового резерва с возможностью максимально быстрого привлечения уже подготовленного специалиста к коррекционной проектной деятельности.

2. Отсутствие правового поля для деятельности коррекционных специалистов

Это приводит к тому, что к работе по оказанию такой специализированной психологической помощи привлекаются люди с ненадлежащим образованием и компетентностью. А это создает множество угроз, таких, как негуманное отношение к детям; психическое и физическое насилие со стороны людей, которые называют себя специалистами; вредные, ложные рекомендации родителям; мошенничество и деструктивная манипуляция детьми и их родителями.

Это в свою очередь подрывает доверие к действенности психологических услуг. А сам факт обращения к коррекционному специалисту воспринимается в социуме как нечто негативное, как приговор ребенку с ООП. Поэтому некоторые родители предпочитают ждать пока само пройдет, или вообще привлекать так называемую “народную медицину”.

Пути решения проблемы. Перенимать опыт стран западных демократий, где для работы, связанной с диагностикой и коррекцией детей и подростков с ООП, нужна квалификация, требования к которой четко сформулированы — там и соответствующий опыт, и знание современных программ.

В Украине, наряду с комплексными и долгосрочными программами по диагностике и коррекционному сопровождению детей с ООП должна проводиться национальная информационная кампания, направленная то, чтобы просветить родителей таких детей, убедить их, что можно помочь их детям социально адаптироваться в обществе.

3. Разрушенная инклюзивная инфраструктура

По меньшей мере 15% инклюзивных ресурсных центров были уничтожены россиянами. В основном, это государственные центры работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Разрушения детских больниц, школ, садиков, локаций внешкольного досуга как в государственном, так и коммерческом сегменте, существенно ограничили возможности предоставления детям с ООП психологической помощи.

Пути решения проблемы. Разрабатывать, внедрять комбинированные форматы индивидуальной коррекционной работы с детьми, которые позволят удовлетворить потребность в психологическом сервисе людей в пострадавших регионах Украины. Такие форматы смогут компенсировать отсутствие инфраструктуры для очной работы с детьми.

Украинскому обществу и государству необходимо наконец понять, что детей и подростков с ООП крайне неверно позиционировать как дополнительную ресурсную нагрузку на общество, которое необходимо обслуживать. Это абсолютно ошибочное мнение.

Примеры стран Европы, США, Израиля, где действуют специально разработанные долгосрочные программы с целевым финансированием, ее опровергают. Там создаются условия, при которых ребенок с ООП становится автономным в пределах возможного, социально адаптированным, перспективным с точки зрения потенциальной собственной востребованности на внутреннем рынке труда, а следовательно, и полезным обществу.

Проект Объятия для каждого, кто нуждается тоже ориентирован именно на это.

Проект приглашает к сотрудничеству и партнерству всех желающих. Контакты организации: электронная почта: official@letsdoitgreenukraine.com.ua, номер телефона: +38 067 565 9994.