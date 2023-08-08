Діти з особливими освітніми проблемами: що треба, щоб зробити їх соціально адаптованими

Війна поставили всіх українців в умови, коли слова виживання, жертовність, стійкість, мужність, допомога набувають емоційної конкретики. І найбільшої підтримки в цих нових жорстоких реаліях потребують діти, які потерпають зараз, позбавлені звичного безпечного середовища, які втратили дім, стали свідками страшних подій… Серед них – діти з особливими освітніми потребами (ООП), яким зазвичай потрібен неперервний корекційний супровід фахівців.

Переїзд сім’ї через війну, емоційне перенапруження стає надзвичайно серйозною проблемою для них, адже будь-яка перерва у корекційних заняттях із фахівцями може призвести до погіршення стану та втрати набутих навичок дитини.

Ця категорія дітей потребує особливої підтримки і суспільства, й держави, і благодійників.

У спільному спецпроєкті Вікон, Фактів ICTV.Здоров’я, ГО Let’s Do It Green Ukraine та дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ Україна) ми розповімо історії українських родин – учасників національного проєкту з психологічної діагностики та корекції дітей з ООП Обійми для кожного, хто потребує, які були змушені покинути свої домівки.

Проєкт Обійми для кожного, хто потребує, окрім надання конкретної допомоги родинам із такими дітьми, ставить перед собою ще й просвітницьку мету. Бо від того, чи вдасться достукатися до всіх, хто може вирішити цю проблему, залежить життя і майбутнє українських дітей з ООП.

Їх не так уже й мало – за офіційними даними, в Україні налічується 7,3 млн дітей. Усіх разом – і тих, хто виїхали за межі країни, і тих, що залишилися. І приблизно кожна четверта дитина потребує систематичного проведення психологічної діагностики та тієї чи іншої психологічної допомоги.

Звісно, ці дані не можна вважати точними, але вони демонструють тенденцію, зафіксовану ВООЗ.

Проєкт Обійми для кожного, хто потребує опікується дітьми, яким встановлено діагнози:

розлад аутистичного спектра (РАС);

розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ);

порушення розвитку мовлення;

порушення інтелектуального розвитку;

тривожні розлади (зокрема ПТСР);

депресія.

Проєкт охоплює різні куточки України, найповніше він реалізується у Києві, Львові, Одесі, Хмельницькому, Тернополі, Харкові, Дніпрі, Черкасах, Запоріжжі, Вінниці…

Використовується комбінований формат (онлайн + офлайн). Така універсальність дає змогу надавати допомогу як у містах, так і в сільській місцевості.

Станом на липень 2023 р. учасниками проекту стали понад 1 500 українських дітей віком від 1 до 18 років. У листі очікування на участь у проєкті – ще майже стільки саме. Це свідчить про великий попит на допомогу, яку надає проєкт.

Його програма передбачає:

проведення оперативної діагностики дітей з ООП;

психологічну реабілітаційну допомогу дітям з ООП;

навчання батьків дитини з ООП самостійного проведення в домашніх умовах корекції та реабілітації дитини, відповідно до результатів діагностики й запиту.

До речі, з батьками проводять індивідуальні сесії та групові спеціалізовані вебінари. Пройшовши таке навчання, батьки зможуть здійснювати корекційно-реабілітаційні заходи незалежно від того, де родина проживає на цю мить, чи є можливість звернутися до дитячого психолога, нейропсихолога, логопеда тощо, чи є фінансова спроможність звернутися до приватного фахівця.

Корекційна робота з дитиною триває від 1 до 6 місяців.

Чи ефективна вона? І як цю ефективність визначити? Загальний результат спільної роботи фахівця і батьків дитини визначається оцінкою від 1 до 5 балів, яку наприкінці програми виставляють батьками і корекційний фахівець.

Вона залежить від того, яка ціль ставилася на початку занять і чого досягла дитина після їхнього завершення. Все прозоро та зрозуміло.

Водночас, реалізуючи проєкт Обійми для кожного, хто потребує, організатори зіткнулися з проблемами, які перешкоджають досягненню більш значущих результатів.

Деякі з цих проблем – об’єктивні, тож на них просто потрібно зважати.

Перша – проведення індивідуальних сесій з дітьми з ООП іноді неможливе через ракетні загрози, обстріли та перебої з електроенергією, як це було в період зими й весни 2023 р.

Друга – щонайменше 75% дітей із ООП виховуються в неповних сім’ях, як правило, лише мамою.

Але є й інші проблеми, вплинути на які можна і треба.

Кадровий дефіцит

Попит на психологічну діагностику та корекцію значно перевищує кадрові можливості проєкту. Не вистачає фахівців.

Вартість послуг корекційного спеціаліста в країнах ЄС, щонайменше у 7 разів більша, ніж в Україні. Країни ЄС спрощують системи підтвердження кваліфікації для українських спеціалістів, створюють програми адаптації для молоді. Враховуючи, що 90% корекційних спеціалістів – жінки, які можуть виїхати за кордон, наявний відтік кваліфікованих працівників, а також молоді, що потенційно могла б стати кадровим резервом.

Шляхи вирішення проблеми. Створювати на базі вже наявних і дієвих програм з діагностики та корекції дітей з ООП, безкоштовні освітні модулі, наприклад, для студентів старших курсів профільних ЗВО, метою яких стала б підготовка та формування кадрового резерву з можливістю максимально швидкого залучення вже підготовленого фахівця до корекційної проєктної діяльності.

Відсутність правового поля для діяльності корекційних спеціалістів

Це призводить до того, що до роботи з надання такої спеціалізованої психологічної допомоги залучаються люди з неналежною освітою та компетентністю. А це створює безліч загроз, як-от негуманне ставлення до дітей; психічне та фізичне насильство з боку людей, які називають собі фахівцями; шкідливі, хибні рекомендації батькам; шахрайство та деструктивна маніпуляція дітьми та їхніми батьками.

Це у свою чергу підриває довіру до дієвості психологічних послуг. А сам факт звернення до корекційного спеціаліста сприймається в соціумі як щось негативне, як вирок дитині з ООП. Тому деякі батьки воліють чекати, поки саме минеться, або й узагалі залучати так звану “народну медицину”.

Шляхи вирішення проблеми. Переймати досвід країн західних демократій, де для роботи, пов’язаної з діагностикою та корекцією дітей та підлітків з ООП, потрібна кваліфікація, вимоги до якої чітко сформульовані – там і відповідний досвід, і знання сучасних програм.

В Україні, поряд із комплексними та довгостроковими програмами з діагностики та корекційного супроводу дітей з ООП повинна проводитися національна інформаційна кампанія, спрямована те, щоб просвітити батьків таких дітей, переконати їх, що можна допомогти їхнім дітям соціально адаптуватися в суспільстві.

Зруйнована інклюзивна інфраструктура

Щонайменше 15% інклюзивних ресурсних центрів було знищено росіянами. Здебільшого це державні осередки роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Руйнації дитячих лікарень, шкіл, садочків, локацій позашкільного дозвілля як у державному, так і комерційному сегменті, суттєво обмежили можливості надання дітям з ООП психологічної допомоги.

Шляхи вирішення проблеми. Розробляти, впроваджувати комбіновані формати індивідуальної корекційної роботи з дітьми, які дозволять задовольнити потребу в психологічному сервісі людей у постраждалих регіонах України. Такі формати зможуть компенсувати відсутність інфраструктури для очної роботи з дітьми.

Українському суспільству та державі необхідно нарешті зрозуміти , що дітей і підлітків з ООП вкрай неправильно позиціонувати як додаткове ресурсне навантаження на суспільство, яке необхідно обслуговувати. Це абсолютно хибна думка.

Приклади країн Європи, США, Ізраїлю, де діють спеціально розроблені довгострокові програмам з цільовим фінансуванням, її спростовують. Там створюються умови, за яких дитина з ООП стає автономною в межах можливого, соціально адаптованою, перспективною з точки зору потенційної власної затребуваності на внутрішньому ринку праці, а отже, й корисною суспільству.

Проєкт Обійми для кожного, хто потребує теж зорієнтований саме на це.

Проєкт запрошує до співробітництва та партнерства всіх охочих. Контакти організації: електронна пошта: official@letsdoitgreenukraine.com.ua, номер телефону: +38 067 565 9994.