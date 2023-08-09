Психологическая помощь детям в онлайн-школе во время войны

Около полутора лет полномасштабного вторжения, разрушений, воздушных тревог и пребывания в бомбоубежищах, трагедий и смертей определенным образом отражаются на психике украинцев.

Чтобы оказать психологическую помощь, участниками образовательного процесса, на интернет ресурсах дистанционной школы АКЦЕНТ, размещена полезная информация для родителей, учеников и учителей.

Если не объяснять, что идет война, происходят бомбардировки, разрушения и при этом погибают люди, то дети будут придумывать свои варианты происходящего, при этом их фантазии могут оказаться страшнее реальности.

Следует обратить внимание, что больше всего детей травмирует неуверенность родителей. Для ощущения психологического равновесия детям нужно видеть своих родителей уверенными людьми. Состояние взрослого ребенок ощущает через его движения, позу, тембр голоса, взгляд и т.д.

Поэтому в первую очередь школьный психолог дистанционной школы АКЦЕНТ уделяет большое внимание работе с родителями. Для этого разработан ряд советов и рекомендаций для взрослых, родителей и учителей, размещенных на интернет ресурсах и предоставленных при консультировании в онлайн-формате.

Взрослый, разговаривая с ребенком о грустных событиях, должен дать ему чувство защищенности. Лучшее, что мы можем сделать для детей, – говорить, пусть дозировано, мало, но говорить, то есть не молчать. Когда ребенок видит своих родителей беспомощными, это травмирует его дополнительно.

Важно транслировать ребенку идею о том, что любая война заканчивается. Дети очень часто говорят о смерти. И это такая тема, которой нельзя избегать.

Следует говорить, что смерть существует и что война – одна из причин, которая может привести к смерти. Если мы говорим с ребенком, который уже потерял кого-то из родных, то должны помочь ему высказаться, выплакаться, создать историю об этом человеке.

Мы говорим, что это очень грустно, это нужно пережить, но нужно жить дальше, рассказывать своим друзьям, а потом своим деткам о том, какой у тебя был папа, дедушка или дядя. Надо помочь сделать историю, создать ящик памяти, куда складывать особые вещи, принадлежавшие этому человеку.

Важно, чтобы ребенок понимал, сколько хорошего осталось после этого человека. Самое главное – не устранять ребенка от правды.

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