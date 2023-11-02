Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) – специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу людям, обратившимся по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохранения после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, для установления инвалидности.

Для этого необходимо наличие сведений, подтверждающих нарушения определенных функций организма. Они могут быть обусловлены врожденными пороками, заболеваниями или вызваны последствиями травм. Нарушения функций организма вызывают ограничения нормальной жизнедеятельности.

Давайте разберемся, что необходимо для прохождения экспертизы и какие документы подготовить, чтобы получить направление на МСЭК.

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Когда необходимо проходить комиссию МСЭК

Комиссию МСЭК нужно проходить, если у человека произошла значительная потеря трудоспособности, изменилось физическое или психологическое здоровье, вследствие заболевания, травмы или ранения. Комиссия необходима для получения группы инвалидности (I, II, III группа), протезировании, при контузии, а также:

для установления процента утраты трудоспособности;

для разработки индивидуальной программы реабилитации человека с инвалидностью;

для права получения специального автотранспорта.

Заключение МСЭК дает право на получение единовременной денежной помощи и оформление других социальных льгот.

Какие условия получения направления на МСЭК

Медико-социальная экспертная комиссия проводится на основании направления лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) по месту жительства или лечения больного.

Направление на экспертизу выдается:

при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функционирования организма (вследствие болезни, травм, врожденных пороков);

после полного медицинского обследования пациента и проведения всех необходимых исследований;

получения результатов лечения или реабилитации;

определения клинико-функционального диагноза;

после оценки социальных проблем человека с инвалидностью.

При направлении больного в МСЭК, врач ЛПУ должен обязательно правильно и юридически обоснованно оформить всю медицинскую документацию (направление на МСЭК – ф.№088/о, выписки из амбулаторной карты — ф.025/о, выписки из истории болезни стационарного больного – ф.027/о, добавить результаты лабораторных, лучевых, инструментальных, обследований и т. д.).

С формой первичной учетной документации № 088/о Направление на медико-социально-экспертную комиссию (МСЭК) и инструкцией заполнения формы можно ознакомиться по ссылке.

Какие документы необходимы для МСЭК

Для прохождения МСЭК необходимо предоставить следующие документы:

Паспорт или ID карта с выпиской из Единого государственного демографического реестра; Медицинскую документацию и направление на МСЭК (форма № 088/о); Военный билет или его копию, временное удостоверение (для военнообязанных/призывников); Оригиналы выписки из амбулаторной карты форма 025/о; Выписки из истории болезни стационарного больного форма 027/о; Консультативные заключения профильных областных специалистов; Амбулаторную карточку больного; Результаты лабораторных, инструментальных, лучевых обследований; План медицинской реабилитации; План медицинской реабилитации; Справку об обстоятельствах травмы (при необходимости); Удостоверение УБД (при наличии); Удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС или удостоверение пострадавшего от аварии на ЧАЭС; Копию трудовой книжки (при наличии); Дополнительные документы.

При прохождении МСЭК человеку необходимо иметь с собой все оригиналы указанных документов.

Справка об установлении группы инвалидности с указанием причинной связи инвалидности или степени утраты профессиональной трудоспособности выдается после окончания обследования.

Джерело: Гаряча лінія Міноборони, Офіційний портал Києва