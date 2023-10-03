Справка о непригодности к военной службе является важным документом для военнообязанных лиц, поскольку она определяет их статус относительно пригодности к военной службе по мобилизации или в мирное время.

В материале рассказываем о болезнях, с которыми не мобилизуют, и объясняем, как получить заключение ВВК.

В конце сентября Министерство обороны Украины утвердило новое Расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе, и упорядочило прохождение службы ограниченно пригодными.

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И теперь вывод о непригодности к военной службе определяет исключительно военно-врачебная комиссия (ВВК) на основании результатов медицинского обследования.

Сегодня это уже не проблема, ведь сеть ВВК увеличивается, обследование можно пройти даже в гражданских учреждениях здравоохранения.

К тому же вводится е-очередь записи на ВВК, а также электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК СП и учреждениями здравоохранения.

Документы, необходимые для прохождения ВВК:

направление на медицинский осмотр ВВК;

медицинская книжка, медицинские справки, результаты осмотров и обследований;

удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

медицинская характеристика (необязательно в военное время);

служебная характеристика (необязательно в военное время);

оригинал справки об обстоятельствах травмы от воинской части или заверенная копия акта о несчастном случае;

удостоверение УБД (при наличии);

выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях (оригиналы или ксерокопии, заверенные печатью и подписями ответственных лиц).

Как получить заключение ВВК

После прохождения медицинского обследования ВВК принимает решение о пригодности военнообязанного к военной службе, это решение утверждается соответствующим постановлением.

Лица, признанные непригодными с исключением с воинского учета, больше не подлежат мобилизации.

Важно помнить, что определение годности к военной службе может быть сложным, а результаты зависят от конкретных обстоятельств и медицинского состояния конкретного человека.

Если человек не согласен с решением ВВК, он имеет право подать апелляцию и требовать повторного медицинского обследования или пересмотра состояния здоровья.

Именно поэтому будет уместно проконсультироваться с юристом или правозащитной организацией, если возникают вопросы относительно процедур и правовых аспектов получения заключения ВВК.

Горячая линия информационной поддержки и внедрение информационных сервисов помогут военнослужащим быстро решить все вопросы.