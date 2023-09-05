Міністерство оборони України розширило перелік осіб, придатних до військової служби. Про зміни, які передбачає наказ Міноборони №490 від 18 серпня 2023 року, та хвороби, через які військово-лікарська комісія (ВЛК) може виключити з військового обліку, читайте у матеріалі.

Хто може захищати Україну

Міністерство оборони оновило перелік хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби. Раніше визначалось, що у воєнний час ВЛК мала винести рішення, що передбачає кілька варіантів: придатний, обмежено придатний, за винятком певних статей та пунктів. Тепер деякі пункти вилучені з переліку хвороб, які підпадали під термін “обмежено придатний”. Згідно з наказом №490, придатними до військової служби можуть бути люди, що мають такі хвороби:

2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в – безсимптомний ВІЛ;

13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в – легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки;

17-в – невротичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;

21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;

22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади.

З якими хворобам люди непридатні для військової служби

За оновленим розкладом хвороб, непридатними до служби з виключенням з військового обліку відтепер вважатимуться лише особи, що мають:

активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій або за наявності розпаду легеневої тканини, а також активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації;

з виділенням мікобактерій або за наявності розпаду легеневої тканини, а також активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації; усі тяжкі форми вірусних гепатитів , які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем;

, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем; хворобу, зумовлену ВІЛ , клінічну стадію ІV, з імунною декомпенсацією;

, клінічну стадію ІV, з імунною декомпенсацією; злоякісні новоутворення первинні (вторинні) за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування: губи, ротової порожнини, глотки, органів травлення, дихання та грудної клітки, кістково-м’язової та сполучної тканини, меланому, сечостатевих органів, ока, головного мозку та інших відділів центральної нервової системи, а також щитоподібної залози та інших ендокринних залоз, метастази з неуточнених локалізацій;

первинні (вторинні) за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування: губи, ротової порожнини, глотки, органів травлення, дихання та грудної клітки, кістково-м’язової та сполучної тканини, меланому, сечостатевих органів, ока, головного мозку та інших відділів центральної нервової системи, а також щитоподібної залози та інших ендокринних залоз, метастази з неуточнених локалізацій; швидко та повільно прогресуючі пухлини зі значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями;

зі значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями; доброякісні новоутворення всіх локалізацій зі значними порушеннями функцій;

всіх локалізацій зі значними порушеннями функцій; швидко прогресуючі хвороби крові і кровотворних органів, окремі порушення імунного механізму та їх наслідки;

і кровотворних органів, окремі порушення імунного механізму та їх наслідки; хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин зі значними порушеннями функцій, як-от тяжка форма цукрового діабету, рецидивуючий тиреотоксикоз, нецукровий діабет, що потребує постійного проведення замісної терапії;

розлади харчування та порушення обміну речовин зі значними порушеннями функцій, як-от тяжка форма цукрового діабету, рецидивуючий тиреотоксикоз, нецукровий діабет, що потребує постійного проведення замісної терапії; хвороби залоз внутрішньої секреції (гіпофізу, наднирників, паращитоподібної та статевих залоз), які супроводжуються відповідними клінічними проявами та відхиленнями в лабораторних показниках і потребують тривалого (більше 1 року) патогенетичного лікування;

(гіпофізу, наднирників, паращитоподібної та статевих залоз), які супроводжуються відповідними клінічними проявами та відхиленнями в лабораторних показниках і потребують тривалого (більше 1 року) патогенетичного лікування; шизофренію, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами; різко виражені при стійких хворобливих проявах невротичні розлади, пов’язані зі стресом, неврастенією, реакцією на тяжкий стрес, депресивний епізод, психогенну глухоту;

при стійких хворобливих проявах пов’язані зі стресом, неврастенією, реакцією на тяжкий стрес, депресивний епізод, психогенну глухоту; швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій хвороби центральної нервової системи та їх наслідки (усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес);

та їх наслідки (усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес); епілепсію за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;

за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів; швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи (ураження черепних нервів, нервових корінців та сплетінь, полі-, мононейропатії. А також усі форми міастенії, міопатії, хвороби нервово-м’язового з’єднання та м’язів, дорсалгію, радикулопатію, цервікалгію, ішіас, люмбаго та інші);

(ураження черепних нервів, нервових корінців та сплетінь, полі-, мононейропатії. А також усі форми міастенії, міопатії, хвороби нервово-м’язового з’єднання та м’язів, дорсалгію, радикулопатію, цервікалгію, ішіас, люмбаго та інші); хвороби ока та придаткового апарату : виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах. Крім того, різко виражені з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на одному оці або обох очах, а також будь-якої етіології з прогресуючим зниженням зорових функцій або після будь-якого хірургічного лікування;

: виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах. Крім того, різко виражені з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на одному оці або обох очах, а також будь-якої етіології з прогресуючим зниженням зорових функцій або після будь-якого хірургічного лікування; усі форми глаукоми у далекозайденій і подальших стадіях на одному чи обох очах;

у далекозайденій і подальших стадіях на одному чи обох очах; зорові розлади , пов’язані з хворобами м’язів ока, порушенням співдружніх рухів: усі форми косоокості, стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

, пов’язані з хворобами м’язів ока, порушенням співдружніх рухів: усі форми косоокості, стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії; короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр;

будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр; розлади зору та сліпоту (амбліопію, диплопію, сліпоту та знижений зір одного чи обох очей, порушення кольоровідчуття тощо). А саме: гостроту зору одного ока нижче 0,1 або сліпоту, відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче, або гостроту зору обох очей 0,2 і нижче;

(амбліопію, диплопію, сліпоту та знижений зір одного чи обох очей, порушення кольоровідчуття тощо). А саме: або сліпоту, відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче, або гостроту зору обох очей 0,2 і нижче; хвороби вуха та сосковидного відростка: повну глухоту на обидва вуха або глухонімоту, двобічне порушення слухової функції 3-4 ступеня , глухоту на одне вухо та тяжку приглухуватість на друге, двобічну прогресуючу тяжку приглухуватість та приглухуватість з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вегетативними і екстраауральними проявами;

та сосковидного відростка: на обидва вуха або глухонімоту, двобічне , глухоту на одне вухо та тяжку приглухуватість на друге, двобічну прогресуючу тяжку приглухуватість та приглухуватість з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вегетативними і екстраауральними проявами; хвороби системи кровообігу з серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронарогенній патології серця;

системи кровообігу при некоронарогенній патології серця; гіпертонію III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;

з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней; ішемічну хворобу серця з серцевою недостатністю II-Б-III стадії (усі форми стенокардії, гострий та повторний інфаркт міокарда, включаючи їх ускладнення), хронічне атеросклеротичне захворювання серця, зокрема аневризму серця, коронарної артерії, наслідки хірургічних втручань на судинах серця, імплантації штучного водія ритму та інші, що супроводжуються серцевою недостатністю;

(усі форми стенокардії, гострий та повторний інфаркт міокарда, включаючи їх ускладнення), хронічне атеросклеротичне захворювання серця, зокрема аневризму серця, коронарної артерії, наслідки хірургічних втручань на судинах серця, імплантації штучного водія ритму та інші, що супроводжуються серцевою недостатністю; цереброваскулярні хвороби зі значними порушеннями функцій: транзиторні церебральні ішемічні напади і споріднені з ними синдроми, інфаркт головного мозку, інсульт та його наслідки, закупорку, стеноз, емболію, тромбоз, аневризму прецеребральних, базилярної, сонної, хребтової артерій, а також церебральний атеросклероз, гіпертензивну енцефалопатію і наслідки хірургічних втручань;

зі значними порушеннями функцій: транзиторні церебральні ішемічні напади і споріднені з ними синдроми, інфаркт головного мозку, інсульт та його наслідки, закупорку, стеноз, емболію, тромбоз, аневризму прецеребральних, базилярної, сонної, хребтової артерій, а також церебральний атеросклероз, гіпертензивну енцефалопатію і наслідки хірургічних втручань; хвороби органів дихання: тяжку персистуючу бронхіальну астму, стенози гортані, парези і паралічі гортані зі значним порушенням функції голосоутворення та дихання. А також тяжку форму спастичної дисфонії, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;

тяжку персистуючу бронхіальну астму, стенози гортані, парези і паралічі гортані зі значним порушенням функції голосоутворення та дихання. А також тяжку форму спастичної дисфонії, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання; хвороби органів травлення: щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), включаючи дефекти прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), включаючи дефекти прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій; хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та інші), а також хвороби апендикса , неінфекційний ентерит та коліт (хворобу Крона, виразковий коліт), інші хвороби кишечника та очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінацію, дивертикулярну хворобу, синдром подразненого кишечника, закреп, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки, перитоніт, спайкову хворобу та інші);

(езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та інші), а також хвороби , неінфекційний ентерит та коліт (хворобу Крона, виразковий коліт), інші хвороби кишечника та очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінацію, дивертикулярну хворобу, синдром подразненого кишечника, закреп, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки, перитоніт, спайкову хворобу та інші); виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

зі значними порушеннями функцій; хвороби печінки зі значними порушеннями функцій (алкогольні та токсичні ураження, печінкову недостатність, хронічні гепатити, фіброз та цироз), а також хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит);

зі значними порушеннями функцій (алкогольні та токсичні ураження, печінкову недостатність, хронічні гепатити, фіброз та цироз), а також хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит); хвороби шкіри та підшкірної клітковини (дифузний нейродерміт або атопічний дерматит) із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, пухирчатку звичайну, герпетиформний дерматит, поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз, універсальний псоріаз (псоріатичну еритродермію);

(дифузний нейродерміт або атопічний дерматит) із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, пухирчатку звичайну, герпетиформний дерматит, поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз, універсальний псоріаз (псоріатичну еритродермію); хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини зі значними порушеннями функцій, стійкими і значними змінами: артрозами та іншими ураженнями суглобів, набутими деформаціями та дефектами кінцівок, набутою плоскостопістю та фібробластичними порушеннями. Це також стосуватиметься осіб після двосторонніх ампутацій верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонньої ампутації нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки;

зі значними порушеннями функцій, стійкими і значними змінами: артрозами та іншими ураженнями суглобів, набутими деформаціями та дефектами кінцівок, набутою плоскостопістю та фібробластичними порушеннями. Це також стосуватиметься осіб після двосторонніх ампутацій верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонньої ампутації нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки; хвороби хребта та їх наслідки зі значними порушеннями функцій (кіфоз і лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії);

хвороби сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій та нирковою недостатністю (ХХН IV-V стадії);

зі значними порушеннями функцій та (ХХН IV-V стадії); хвороби чоловічих та жіночих статевих органів зі значними порушеннями функцій;

зі значними порушеннями функцій; вроджені вади розвитку, включаючи деформацію, хромосомні порушення та інші наслідки, що призводять до значних змін функціонування організму;

включаючи деформацію, хромосомні порушення та інші наслідки, що призводять до значних змін функціонування організму; значні порушення функцій внаслідок травм голови, шиї, хребта, спинного мозку, грудини, тазу, верхніх і нижніх кінцівок, органів черевної порожнини та розташованих позачеревинно ;

; отруєння лікарськими засобами, медикаментами та токсичними хімічними речовинами немедичного призначення та іншими наслідками дії зовнішніх причин зі значними порушеннями функцій.

Окрім роз’яснення щодо хвороб та хворобливих станів, через які військовозобов’язані та резервісти не підлягають проходженню військової служби, наказ містить документи, що мають бути подані для розгляду справи.

У ньому також впорядковано місце призначення служби для обмежено дієздатних осіб та переглянуто процедуру прийняття рішення ВЛК у зв’язку із захворюванням або відпусткою для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва).

У разі визнання людини непридатною до військової служби, командир частини може направити її на повторну ВЛК для медогляду за іншою військовою спеціальністю.

Наказ Міноборони №490, що набув чинності 25 серпня, оприлюднений на порталі Верховної Ради.

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Джерело: офіційний портал ВР України