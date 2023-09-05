Министерство обороны Украины расширило перечень лиц, годных к военной службе. Об изменениях, которые предусматривает приказ Минобороны №490 от 18 августа 2023 года, и болезнях, из-за которых военно-врачебная комиссия (ВВК) может исключить с воинского учета, читайте в материале.

Кто может защищать Украину

Министерство обороны обновило перечень болезней, по которым оценивается пригодность к военной службе. Ранее определялось, что в военное время ВВК должна была вынести решение, предусматривающее несколько вариантов: годен, ограниченно годен, за исключением определенных статей и пунктов. Теперь некоторые пункты изъяты из перечня болезней, которые подпадали под термин “ограниченно годен”. Согласно приказу №490, годными к военной службе могут быть люди, имеющие такие болезни:

2-в — клинически вылеченный туберкулез;

4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в — бессимптомный ВИЧ;

5-в — бессимптомный ВИЧ; 13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в — легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Какие болезни непригодны для несения военной службы

По обновленному расписанию болезней, непригодными к службе с исключением с воинского учета отныне будут считаться только лица, имеющие:

активный туберкулез легких с выделением микобактерий или при наличии распада легочной ткани, а также активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации;

легких с выделением микобактерий или при наличии распада легочной ткани, а также активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации; все тяжелые формы вирусных гепатитов, которые трудно поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем;

болезнь, обусловленную ВИЧ , клиническую стадию IV;

, клиническую стадию IV; злокачественные новообразования первичные (вторичные) при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения: губы, ротовой полости, глотки, органов пищеварения, дыхания и грудной клетки, костно-мышечной и соединительной ткани, меланому, мочеполовых органов, глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы, а также щитовидной железы и других эндокринных желез, метастазы из неуточненных локализаций;

первичные (вторичные) при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения: губы, ротовой полости, глотки, органов пищеварения, дыхания и грудной клетки, костно-мышечной и соединительной ткани, меланому, мочеполовых органов, глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы, а также щитовидной железы и других эндокринных желез, метастазы из неуточненных локализаций; быстро и медленно прогрессирующие опухоли со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями;

со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями; доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций;

всех локализаций со значительными нарушениями функций; быстро прогрессирующие болезни крови и кроветворных органов , отдельные нарушения иммунного механизма и их последствия;

, отдельные нарушения иммунного механизма и их последствия; болезни эндокринной системы , расстройства питания и нарушения обмена веществ со значительными нарушениями функций, например, тяжелая форма сахарного диабета, рецидивирующий тиреотоксикоз, несахарный диабет, требующий постоянного проведения заместительной терапии;

, расстройства питания и нарушения обмена веществ со значительными нарушениями функций, например, тяжелая форма сахарного диабета, рецидивирующий тиреотоксикоз, несахарный диабет, требующий постоянного проведения заместительной терапии; болезни желез внутренней секреции (гипофиза, надпочечников, паращитовидной и половых желез), которые сопровождаются соответствующими клиническими проявлениями и отклонениями в лабораторных показателях и требуют длительного (более 1 года) патогенетического лечения;

(гипофиза, надпочечников, паращитовидной и половых желез), которые сопровождаются соответствующими клиническими проявлениями и отклонениями в лабораторных показателях и требуют длительного (более 1 года) патогенетического лечения; шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

резко выраженные при стойких болезненных проявлениях невротические расстройства, связанные со стрессом, неврастенией, реакцией на тяжелый стресс, депрессивный эпизод, психогенную глухоту;

связанные со стрессом, неврастенией, реакцией на тяжелый стресс, депрессивный эпизод, психогенную глухоту; быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни центральной нервной системы и их последствия (все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс);

и их последствия (все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс); эпилепсию при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы (поражение черепных нервов, нервных корешков и сплетений, поли-, мононейропатии. А также все формы миастении, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц, дорсалгию, радикулопатию, цервикалгию, ишиас, люмбаго и другие);

(поражение черепных нервов, нервных корешков и сплетений, поли-, мононейропатии. А также все формы миастении, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц, дорсалгию, радикулопатию, цервикалгию, ишиас, люмбаго и другие); болезни глаза и придаточного аппарата: выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах. Кроме того, резко выраженные с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на одном глазу или обоих глазах, а также любой этиологии с прогрессирующим снижением зрительных функций или после любого хирургического лечения;

и придаточного аппарата: выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах. Кроме того, резко выраженные с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на одном глазу или обоих глазах, а также любой этиологии с прогрессирующим снижением зрительных функций или после любого хирургического лечения; все формы глаукомы в далекозашедшей и последующих стадиях на одном или обоих глазах;

в далекозашедшей и последующих стадиях на одном или обоих глазах; зрительные расстройства , связанные с болезнями мышц глаза, нарушением содружественных движений: все формы косоглазия, стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

, связанные с болезнями мышц глаза, нарушением содружественных движений: все формы косоглазия, стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии; близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр;

расстройства зрения и слепоту (амблиопию, диплопию, слепоту и пониженное зрение одного или обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.д.);

(амблиопию, диплопию, слепоту и пониженное зрение одного или обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.д.); остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или слепоту, отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже, или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже;

болезни уха и сосцевидного отростка: полную глухоту на оба уха или глухонемоту, двустороннее нарушение слуховой функции 3-4 степени, глухоту на одно ухо и тяжелую тугоухость на второе, двустороннюю прогрессирующую тяжелую тугоухость и тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями;

и сосцевидного отростка: полную глухоту на оба уха или глухонемоту, двустороннее нарушение слуховой функции 3-4 степени, глухоту на одно ухо и тяжелую тугоухость на второе, двустороннюю прогрессирующую тяжелую тугоухость и тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями; болезни системы кровообращения с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронарогенной патологии сердца;

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронарогенной патологии сердца; гипертонию III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;

III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней; ишемическую болезнь сердца с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии (все формы стенокардии, острый и повторный инфаркт миокарда, включая их осложнения), хроническое атеросклеротическое заболевание сердца, в том числе аневризму сердца, коронарной артерии, последствия хирургических вмешательств на сосудах сердца, имплантации искусственного водителя ритма и другие, сопровождающиеся сердечной недостаточностью;

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии (все формы стенокардии, острый и повторный инфаркт миокарда, включая их осложнения), хроническое атеросклеротическое заболевание сердца, в том числе аневризму сердца, коронарной артерии, последствия хирургических вмешательств на сосудах сердца, имплантации искусственного водителя ритма и другие, сопровождающиеся сердечной недостаточностью; цереброваскулярные болезни со значительными нарушениями функций: транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные им синдромы, инфаркт головного мозга, инсульт и его последствия, закупорку, стеноз, эмболию, тромбоз, аневризму прецеребральных, базилярной, сонной, позвоночной артерий, а также церебральный атеросклероз, гипертензивную энцефалопатию и последствия хирургических вмешательств;

со значительными нарушениями функций: транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные им синдромы, инфаркт головного мозга, инсульт и его последствия, закупорку, стеноз, эмболию, тромбоз, аневризму прецеребральных, базилярной, сонной, позвоночной артерий, а также церебральный атеросклероз, гипертензивную энцефалопатию и последствия хирургических вмешательств; болезни органов дыхания : тяжелую персистирующую бронхиальную астму, стенозы гортани, парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания. А также тяжелую форму спастической дисфонии, хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции внешнего дыхания;

: тяжелую персистирующую бронхиальную астму, стенозы гортани, парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания. А также тяжелую форму спастической дисфонии, хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции внешнего дыхания; болезни органов пищеварения : челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая дефекты прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

: челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая дефекты прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций; болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и другие), а также болезни аппендикса, неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит), другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинацию, дивертикулярную болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечную болезнь и другие);

со значительными нарушениями функций (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и другие), а также болезни аппендикса, неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит), другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинацию, дивертикулярную болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечную болезнь и другие); язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций; болезни печени со значительными нарушениями функций (алкогольные и токсические поражения, печеночную недостаточность, хронические гепатиты, фиброз и цирроз), а также болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит);

со значительными нарушениями функций (алкогольные и токсические поражения, печеночную недостаточность, хронические гепатиты, фиброз и цирроз), а также болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит); болезни кожи и подкожной клетчатки (диффузный нейродермит или атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, пузырчатку обычную, герпетиформный дерматит, распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз, универсальный псориаз (псориатическую эритродермию);

(диффузный нейродермит или атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, пузырчатку обычную, герпетиформный дерматит, распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз, универсальный псориаз (псориатическую эритродермию); болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани со значительными нарушениями функций, стойкими и значительными изменениями: артрозами и другими поражениями суставов, приобретенными деформациями и дефектами конечностей, приобретенным плоскостопием и фибробластическими нарушениями. Это также будет касаться лиц после двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени;

и соединительной ткани со значительными нарушениями функций, стойкими и значительными изменениями: артрозами и другими поражениями суставов, приобретенными деформациями и дефектами конечностей, приобретенным плоскостопием и фибробластическими нарушениями. Это также будет касаться лиц после двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени; болезни позвоночника и их последствия со значительными нарушениями функций (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвоночных дисков, другие дорсопатии);

и их последствия со значительными нарушениями функций (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвоночных дисков, другие дорсопатии); болезни мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью (ХБП IV-V стадии);

со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью (ХБП IV-V стадии); болезни мужских и женских половых органов со значительными нарушениями функций;

со значительными нарушениями функций; врожденные пороки развития , включая деформацию, хромосомные нарушения и другие последствия, приводящие к значительным изменениям функционирования организма;

, включая деформацию, хромосомные нарушения и другие последствия, приводящие к значительным изменениям функционирования организма; значительные нарушения функций вследствие травм головы, шеи, позвоночника, спинного мозга, грудины, таза, верхних и нижних конечностей, органов брюшной полости и расположенных внебрюшинно;

головы, шеи, позвоночника, спинного мозга, грудины, таза, верхних и нижних конечностей, органов брюшной полости и расположенных внебрюшинно; отравление лекарственными средствами, медикаментами и токсичными химическими веществами немедицинского назначения и другими последствиями действия внешних причин со значительными нарушениями функций.

Кроме разъяснения относительно болезней и болезненных состояний, из-за которых военнообязанные и резервисты не подлежат прохождению военной службы, приказ содержит документы, которые должны быть представлены для рассмотрения дела.

В нем также упорядочено место назначения службы для ограниченно дееспособных лиц и пересмотрена процедура принятия решения ВВК в связи с заболеванием или отпуском для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья).

В случае признания человека непригодным к военной службе, командир части может направить его на повторную ВВК для медосмотра по другой военной специальности.

Приказ Минобороны №490, вступивший в силу 25 августа, обнародован на портале Верховной Рады.

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Источник: официальный портал ВР