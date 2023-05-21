В Министерстве обороны Украины опубликовали полный список документов, необходимых для прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщили в Military Media Center.
Документы, необходимые для прохождения ВВК:
- направление на медицинское освидетельствование ВВК;
- медицинская книжка, медицинские справки, результаты осмотров и обследований;
- удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
- медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);
- служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
- оригинал справки об обстоятельствах травмы от воинской части или заверенная копия акта о несчастном случае;
- удостоверение УБД (по наличию);
- выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих — участников боевых действий. Выписки могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью воинской части.
Источник: Military Media Center