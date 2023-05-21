21 мая 2023, 10:59 Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья

В Министерстве обороны Украины опубликовали полный список документов, необходимых для прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщили в Military Media Center. Читайте также: Медосмотр военнослужащих: к проведению ВВК привлекут более 500 гражданских больниц Документы, необходимые для прохождения ВВК: направление на медицинское освидетельствование ВВК;

медицинская кни жка , медицинские справки, результаты осмотров и обследований;

, медицинские справки, результаты осмотров и обследований; удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);

служебная характеристика (необязательный документ в военное время);

оригинал справки об обстоятельствах травмы от воинской части или заверенная копия акта о несчастном случае;

удостоверение УБД (по наличию);

выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих — участников боевых действий. Выписки могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью воинской части. Источник: Military Media Center

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