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В Минобороны опубликовали полный список документов для прохождения ВВК

21 мая 2023, 10:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
військовий
Источник: Depositphotos

В Министерстве обороны Украины опубликовали полный список документов, необходимых для прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщили в Military Media Center.

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Документы, необходимые для прохождения ВВК:

  • направление на медицинское освидетельствование ВВК;
  • медицинская книжка, медицинские справки, результаты осмотров и обследований;
  • удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
  • медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);
  • служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
  • оригинал справки об обстоятельствах травмы от воинской части или заверенная копия акта о несчастном случае;
  • удостоверение УБД (по наличию);
  • выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих — участников боевых действий. Выписки могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью воинской части.

Источник: Military Media Center

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