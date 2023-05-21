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У Міноборони опублікували повний список документів для проходження ВЛК

21 Травня 2023, 10:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
військовий
Джерело: Depositphotos

У Міністерстві оборони України опублікували повний список документів, необхідних для проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомили у Military Media Center.

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Документи, необхідні для проходження ВЛК:

  • направлення на медичний огляд ВЛК;
  • медична книжка, медичні довідки, результати оглядів та обстежень;
  • посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);
  • медична характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);
  • службова характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);
  • оригінал довідки про обставини травми від твоєї військової частини або завірена копія акта про нещасний випадок;
  • посвідчення УБД (за наявності);
  • витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців – учасників бойових дій. Витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, проте завірені відповідними посадовими особами та печаткою військової частини.

Джерело: Military Media Center

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Документи Медики українські військові
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