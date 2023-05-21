У Міністерстві оборони України опублікували повний список документів, необхідних для проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомили у Military Media Center.
Документи, необхідні для проходження ВЛК:
- направлення на медичний огляд ВЛК;
- медична книжка, медичні довідки, результати оглядів та обстежень;
- посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);
- медична характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);
- службова характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);
- оригінал довідки про обставини травми від твоєї військової частини або завірена копія акта про нещасний випадок;
- посвідчення УБД (за наявності);
- витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців – учасників бойових дій. Витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, проте завірені відповідними посадовими особами та печаткою військової частини.
Джерело: Military Media Center