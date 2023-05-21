21 Травня 2023, 10:59 Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я

У Міністерстві оборони України опублікували повний список документів, необхідних для проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомили у Military Media Center. Читайте також: Проходження ВЛК стане зручнішим: Міноборони анонсувало суттєві зміни Документи, необхідні для проходження ВЛК: направлення на медичний огляд ВЛК;

медична книжка, медичні довідки, результати оглядів та обстежень;

посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

медична характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);

службова характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);

оригінал довідки про обставини травми від твоєї військової частини або завірена копія акта про нещасний випадок;

посвідчення УБД (за наявності);

витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців – учасників бойових дій. Витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, проте завірені відповідними посадовими особами та печаткою військової частини. Джерело: Military Media Center

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