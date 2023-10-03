Довідка про непридатність до військової служби є важливим документом для військовозобов’язаних осіб, оскільки вона визначає їхній статус щодо військової служби під час мобілізації чи в мирний час.

У матеріалі Факти ICTV розповідаємо про хвороби, з якими не мобілізують, і пояснюємо, як отримати висновок ВЛК.

Наприкінці вересня Міністерство оборони України затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

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Тож тепер висновок про непридатність до військової служби надає виключно військово-лікарська комісія (ВЛК) на підставі результатів медичного обстеження.

Сьогодні це вже не проблема, адже мережа ВЛК збільшується, обстеження можна пройти навіть у цивільних закладах охорони здоров’я.

До того ж, вводиться е-черга запису на ВЛК, а також електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК СП і закладами охорони здоров’я.

Документи, необхідні для проходження ВЛК:

направлення на медичний огляд ВЛК;

медична книжка, медичні довідки, результати оглядів та обстежень;

посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

медична характеристика (необов’язково у воєнний час);

службова характеристика (необов’язко у воєнний час);

оригінал довідки про обставини травми від військової частини або завірена копія акту про нещасний випадок;

посвідчення УБД (за наявності);

витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців, що брали участь у бойових діях (оригінали або ксерокопії, завірені печаткою та підписами відповідальних осіб).

Як отримати висновок ВЛК

Після проходження медичного обстеження ВЛК ухвалює рішення щодо придатності військовозобов’язаного до військової служби, це рішення затверджується відповідною постановою.

Особи, визнані непридатними з виключенням з військового обліку, більше не підлягають мобілізації.

Важливо пам’ятати, що процес визначення придатності до військової служби може бути складним, а результати залежать від конкретних обставин і медичного стану конкретної людини.

Якщо особа не погоджується з рішенням ВЛК, вона має право подати апеляцію та вимагати повторного медичного обстеження або перегляду стану здоров’я.

Саме тому буде доречно проконсультуватися з юристом або правозахисною організацією, якщо виникають питання щодо процедур і правових аспектів отримання висновку ВЛК.

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