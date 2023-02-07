Верховная Рада приняла законы об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток – до 20 мая 2023 года.

Соответственно, украинцы призывного возраста, которые не имеют проблем со здоровьем, могут быть мобилизованы для прохождения военной службы.

В то же время украинским законодательством определен перечень болезней, которые освобождают лицо от мобилизации даже в период военного положения.

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Общий перечень граждан, которые не подлежат призыву, определен в ст. 23закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Факты ICTV узнавали, с какими болезнями не могут мобилизовать во время действия военного положения.

Какие болезни освобождают от мобилизации — полный список

Военнообязанные, имеющие определенные заболевания, во время войны делятся на две категории:

те, кто получает ограниченную или отсроченную годность к службе. Их могут призвать, когда это понадобится;

к службе. Их могут призвать, когда это понадобится; полностью непригодны к военной службе как в мирное время, так и во время войны.

Список заболеваний, позволяющих избежать военной службы в мирное время, существенно шире, чем в военное.

В Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины указывается перечень болезней, которые освобождают лицо от мобилизации и прохождения военной службы.

Инфекционные и паразитарные болезни, которые делают человека полностью непригодным к военной службе:

Активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани.

Активный прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации.

Тяжелые формы вирусных гепатитов, которые трудно поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем.

ВИЧ-болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и тому подобное.

Новообразования

Однако не все типы онкологических заболеваний подлежат под полную непригодность. ВВК признает вас полностью непригодными, если вы имеете:

первичные (вторичные) новообразования при наличии отдаленных метастазов и при невозможности радикального хирургического лечения;

злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лимфогрануломатоз, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов);

полицитемию, миелодиспластические синдромы, которые быстро и медленно прогрессируют, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций.

Болезни крови и кроветворных органов

Анемии (алиментарные, гемолитические, апластические).

Нарушение свертываемости крови, пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая), геморрагические состояния.

Другие болезни крови и кроветворных органов (агранулоцитоз, болезни селезенки).

Некоторые нарушения с вовлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Вас не мобилизуют только при условии, что эти болезни быстро прогрессируют и значительно нарушают функции.

Нарушение эндокринной системы, питания и нарушение обмена веществ

Все болезни щитовидной железы (за исключением новообразований).

Все типы сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы.

Нарушения других эндокринных желез.

Недостаточное и избыточное питание, нарушение обмена веществ (все виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз).

ВВК признает вас непригодным к службе лишь при условии, что эти болезни со значительными нарушениями функций.

Расстройства психики и поведения

Лицо признают непригодным к военной службе с исключением из воинского учета, если оно имеет резко выраженные стойкие психические расстройства:

органические, симптоматические психические расстройства (все виды деменции, органический амнестический синдром, психические расстройства вследствие поражения головного мозга или вследствие соматической болезни);

расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга;

при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами: расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, снотворных, кокаина, галлюциногенов, летучих растворителей, наркотических веществ);

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

резко выраженные невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства (тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях;

резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связанные с расстройствами приема пищи, со злоупотреблениями веществами, которые не обусловливают зависимость);

резко выраженные расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);

резко выражены расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидный, шизоидное, эмоционально нестабильный, истерический и другие) расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства, специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, расстройства двигательной функции, расстройства, связанные с психологическим развитием и др;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Болезни нервной системы

Быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций воспалительные болезни центральной нервной системы, их последствия.

Быстро и медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы (системные атрофии, экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистонии (кроме вегетососудистой), детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие).

Эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

Быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы (поражения черепных нервов, нервных корешков и сплетений, поли-, мононейропатии, все формы миастений, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц), дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие).

Болезни глаза

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета считаются только те лица, которые имеют:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслойка и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоту;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Болезни уха

В большинстве случаев лица с такими заболеваниями непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно годны в военное.

Основанием для исключения из воинского учета могут быть:

стойкие значительно выраженные вестибулярновегетативные расстройства, сопровождаемые симптомами меньеровского заболевания;

стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота.

Болезни системы кровообращения

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета считаются пациенты:

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных болезнях сердца;

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца;

с гипертонической болезнью III стадии;

с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций;

с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикоз и др) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета считаются лишь те, у кого:

хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);

болезни легких (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиназ, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких);

хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания (абсцесс легкого и средостения, пиоторакс и другие);

тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Болезни органов пищеварения

Вас не смогут мобилизовать, если у вас:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);

болезни аппендикса;

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимости, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие) со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы со значительными нарушениями функций (холецистит, холангит, панкреатит и другие);

всевозможные грыжи (паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости) со значительными нарушениями функций.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Основанием для исключения из воинского учета лица может быть:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лигнификацией кожного покрова;

пузырчатка обыкновенная;

герпетиформный дерматит;

Другие кожные заболевания делают человека непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодной.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

ВВК признает человека непригодным к службе во время военного положения, если он страдает на:

инфекционные артропатии со значительными нарушениями функций (пиогенные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);

воспалительные полиартропатии (серопозитивный и серонегативный ревматоидный артрит, синдром Фелт, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра, кристаллические артропатии);

системные болезни соединительной ткани со значительными нарушениями функций (узелковый полиартериит и родственные состояния, некротизуючі васкулопатиями, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополіміозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит и т. п);

анкилозирующий спондилоартрит со значительными нарушениями функций, устойчивыми и значительными изменениями;

артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций (полиартрозе, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражения надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов);

болезни мягких тканей (болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча со значительными нарушениями функций);

остеопатии и хондропатии (остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное срастание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета, юношеские остеохондрозы костей (кроме позвоночника), другие остеохондропатии и поражение хряща);

болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия со значительными нарушениями функций (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии);

приобретенные деформации и дефекты пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций.

А также после двусторонних ампутации верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Болезни мочеполовой системы

Основанием для исключения из воинского учета является:

гломерулярные и тубулоинтерстициальные болезни почек — нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии со значительными нарушениями функций;

почечной недостаточностью (IV-V стадии);

болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций — гиперплазия простаты, аденома, фиброаденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни простаты, гидроцеле и сперматоцеле, перекручивание яичка, орхит и эпидидимит, мужское бесплодие избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз, лейкоплакия полового члена, баланопостит и т. п;

гидронефроз, пионефроз, вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь, другие болезни почки и мочеточника, сморщенная малая почка, приобретенная киста почки, цистит, болезни мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктура уретры, другие болезни уретры и мочевыводящей системы со значительными нарушениями функций.

Для женщин:

воспалительные болезни органов малого таза — сальпингит и оофорит, воспалительная болезнь матки, воспалительная болезнь шейки матки другие воспалительные болезни женских тазовых органов, болезни бартолінової железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы со значительными нарушениями функций;

— сальпингит и оофорит, воспалительная болезнь матки, воспалительная болезнь шейки матки другие воспалительные болезни женских тазовых органов, болезни бартолінової железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы со значительными нарушениями функций; невоспалительные болезни женских половых органов — эндометриоз, выпадение половых органов у женщин, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи с вовлечением женских половых органов, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, фолликулярная киста яичника, киста желтого тела, перекручивание яичника и фаллопиевой трубы;

— эндометриоз, выпадение половых органов у женщин, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи с вовлечением женских половых органов, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, фолликулярная киста яичника, киста желтого тела, перекручивание яичника и фаллопиевой трубы; гематосальпингс, полипы женских половых органов, дистопия матки, эрозия и экстропион шейки матки, дисплазия шейки матки, нарушение оварио-менструальной функции, выкидыш, женское бесплодие со значительными нарушениями функций.

Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения

Непригодными к военной службе с исключением с воинского учета являются лица с врожденными пороками развития со значительными нарушениями функций. Отдельно:

врожденные пороки развития нервной системы;

врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденные пороки развития системы кровообращения;

врожденные пороки развития органов дыхания;

щель губы и неба;

другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

врожденные пороки развития половых органов;

врожденные пороки развития мочевой системы;

врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития;

хромосомные аномалии.

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

Основанием для полной непригодности к военной службе является:

Тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и прочее со значительным нарушением функций. Отравление лекарственными средствами, медикаментами и химическими веществами. Токсическое действие веществ немедицинского назначения: алкоголя, органических растворителей, углеводородов, газов, дымов и испарений, пестицидов, пищевых продуктов, токсическое действие от укуса животных, пресмыкающихся, насекомых со значительными нарушениями функций. Термические и химические ожоги, отморожения, другие действия внешних факторов. В частности: тепловой и солнечный удар, баротравма уха, легкие, кессонная болезнь, асфиксия, поражения молнией, электрическим током, воздействия вибрации, источников іонізувального излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения и токсические воздействия микроорганизмов I-II групп патогенности, особо опасными инфекционными болезнями. Травмы внутренних органов грудной, брюшной полостей, органов таза, политравма. Травмы верхних и нижних конечностей: переломы костей, травматическое повреждение кровеносных сосудов, неизлечимые металлические конструкции, переломы ребер, грудины, лопатки, ключицы, переломы костей таза со значительными нарушениями функций.

Также сюда можно отнести травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов.

Например, переломы позвоночника на любом уровне, перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвывих позвонка, разрыв межпозвоночного диска, разрыв, сдавление, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга со значительными нарушениями функций.

Другие болезни

Основанием для исключения из воинского учета также является ангиотрофоневроз III-IV стадии.