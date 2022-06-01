Россия, вторгшись на территорию Украины, использует сексуальное насилие как тактику ведения войны. Причем насилие оккупанты совершают систематически, повсеместно и жестоко.

Жертвам важно не молчать о насилии и обязательно обращаться за психологической, медицинской и правовой помощью.

Сейчас заработала онлайн-платформа для людей, подвергшихся насилию, в том числе сексуальному насилию, связанному с войной.

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Онлайн-платформа Аврора дает возможность пострадавшим от насилия получить качественную дистанционную помощь в любом уголке Украины, включая временно оккупированные территории и за рубежом.

Психотерапевты платформы помогут преодолеть травматический опыт, восстановить эмоциональное равновесие и внутренний ресурс для восстановления жизни.

Кроме того, люди, пострадавшие от насилия, могут получить консультацию медицинских специалистов по поводу сохранения здоровья, в частности репродуктивного, а также получить профессиональную помощь юристов.

Все услуги, предоставляемые на платформе, предоставляются конфиденциально и анонимно с соблюдением высоких профессиональных нравственных стандартов.

Пользователи платформы могут выбрать специалиста, который будет обеспечивать длительное сопровождение и управление случаем во избежание повторной травматизации пострадавших и усиления эффективности оказанной помощи.

Обратиться за бесплатной поддержкой могут все, независимо от пола и возраста: женщины, девушки, мужчины и парни, подвергшиеся насилию. Для получения индивидуальной специализированной помощи достаточно заполнить анонимную форму на сайте Розірви коло.

В настоящее время платформа работает в бета-версии.

Онлайн-платформа Аврора создана UNFPA при содействии Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной и поддержки правительства Великобритании.

Онлайн-платформа, оказывающая психотерапевтическую поддержку, является звеном системы помощи пострадавшим от насилия, в частности сексуального насилия, связанного с войной.

Правительства Украины при поддержке правительств Великобритании, Канады, Эстонии, Швеции и ЕС Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) развивают сеть специализированных социально-психологических, медицинских и правовых услуг для украинцев и украинок, подвергшихся насилию.

Что такое UNFPA. Это агентство ООН по сексуальному и репродуктивному здоровью. Миссия UNFPA – создать мир, где каждая беременность желательна, роды безопасны, а потенциал каждого молодого человека реализован.

Источник: UNFPA