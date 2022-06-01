Росія, яка вдерлася на територію України, використовує сексуальне насильство як тактику ведення війни. Причому насильство окупанти здійснюють систематично, повсюдно та жорстоко.

Жертвам важливо не мовчати про насильство та обов’язково потрібно звертатися по психологічну, медичну та правову допомогу.

Наразі запрацювала онлайн-платформа для людей, які зазнали насильства, зокрема сексуального насильства, пов’язаного з війною.

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Онлайн-платформа Аврора дає можливість постраждалим від насильства отримати якісну дистанційну допомогу в будь-якому куточку України, включно на тимчасово окупованих територіях та за кордоном.

Психотерапевти платформи допоможуть подолати травматичний досвід, відновити емоційну рівновагу і внутрішній ресурс для відновлення життя.

Крім того, люди, що постраждали від насильства, можуть отримати консультацію медичних фахівців з приводу збереження здоров’я, зокрема репродуктивного, а також отримати професійну допомогу юристів.

Усі послуги, що надаються на платформі, надаються конфіденційно та анонімно з дотриманням високих професійних етичних стандартів.

Користувачі платформи можуть обрати фахівця/фахівчиню, який(яка) забезпечуватиме тривалий супровід і керування випадком для уникнення повторної травматизації постраждалих і посилення ефективності наданої допомоги.

Звернутися за безкоштовною підтримкою можуть усі, незалежно від статі та віку: жінки, дівчата, чоловіки і хлопці, які зазнали насильства. Для отримання індивідуальної спеціалізованої допомоги достатньо лише заповнити анонімну форму на сайті Розірви коло.

Наразі платформа працює у бета-версії.

Онлайн-платформа Аврора створена UNFPA за сприяння Офісу віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної та підтримки уряду Великої Британії.

Онлайн-платформа, що надає психотерапевтичну підтримку, є ланкою системи допомоги постраждалим від насильства, зокрема сексуального насильства, пов’язаного з війною.

Уряди України за підтримки урядів Великої Британії, Канади, Естонії, Швеції та ЄС Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) розвивають мережу спеціалізованих соціально-психологічних, медичних і правових послуг для українців і українок, які зазнали насильства.

Що таке UNFPA. Це — агентство ООН із сексуального та репродуктивного здоров’я. Місія UNFPA – створити світ, де кожна вагітність бажана, пологи безпечні, а потенціал кожної молодої людини реалізований.

Джерело: UNFPA