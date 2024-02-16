На Востоке этот сочный и красивый фрукт считают королем плодов из-за невероятных целебных свойств. Факты ICTV выясняли, чем полезен гранат и кому стоит включить его в свой рацион.

Чем полезен гранат

Укрепляет иммунитет и защищает от воспалений. Гранат часто относят к категории суперфудов, поскольку он содержит высокую концентрацию растительных соединений, которые обладают мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием и защищают клетки от повреждения свободных радикалов.

Борется с онкологией и вирусной инфекцией. В его соке содержится вещество, которое препятствует синтезу эстрогена и блокирует рост злокачественных новообразований. А благодаря витамину С гранат способствует укреплению иммунной системы, помогая организму бороться с вирусными инфекциями, простудой и кашлем.

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Исследование 2023 года показало, что больные коронавирусом, которые ежедневно пили 500 мл гранатового сока в течение двух недель почувствовали значительное снижение воспалительных маркеров интерлейкина-6 (IL-6), СРБ и эритроцитов.

Улучшает работу сердца и состояние пациентов с диабетом II типа. Сок граната содержит большое количество пигментов и фитонутриентов, которые способны уменьшать уровень холестерина и артериального давления. Например, для нормализации высокого артериального давления, необходимо ежедневно выпивать стакан сока.

Способствует восстановлению мышц. Кроме того, регулярное употребление гранатового сока может принести пользу заинтересованным в высоких спортивных результатах. Ведь это улучшает работу сердечно-сосудистой системы во время тренировок и способствует восстановлению мышц после длительных нагрузок.

Придает сил и повышает уровень энергии. Гранаты очень питательны, поскольку кроме витаминов В5, С, Е, К и фолиевой кислоты в состав фруктов также входят микроэлементы, углеводы и природные сахара, которые придают сил и энергии. Все это помогает сохранять высокий уровень энергии в организме.

Улучшает зрение, память и когнитивные функции мозга. Диетологи недаром советуют есть гранаты и пить сок людям среднего и старшего возраста. Соединения, найденные в гранатовом соке, могут помочь увеличить активность в областях мозга, ответственных за контроль функций зрительной памяти.

Кулинарный ингредиент

Чем полезен гранат еще? Конечно, применением в кулинарии — зернышки фруктов прекрасно сочетаются с овсянкой, овощными салатами, смузи и пряностями, их добавляют в напитки коктейли и маринады.

Однако эксперты отмечают, что гранат и его сок следует употреблять в умеренных количествах, поскольку слишком высокое содержание углеводов может негативно повлиять на уровень сахара в крови, особенно у людей с диабетом.

Источник: Health