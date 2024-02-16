На Сході цей соковитий і красивий фрукт вважають королем плодів через неймовірні цілющі властивості. Факти ICTV з’ясовували, чим корисний гранат та кому варто включити його у свій раціон.

Чим корисний гранат

Зміцнює імунітет та захищає від запалень. Гранат часто відносять до категорії суперфудів, оскільки він містить високу концентрацію рослинних сполук, які мають потужну антиоксидантну і протизапальну дію та захищають клітини від пошкодження вільних радикалів.

Бореться з онкологією та вірусною інфекцією. У його соку міститься речовина, яка перешкоджає синтезу естрогену та блокує ріст злоякісних новоутворень. А завдяки вітаміну С гранат сприяє зміцненню імунної системи, допомагаючи організму боротися з вірусними інфекціями, застудою та кашлем.

Зараз дивляться

Дослідження 2023 року показало, що хворі на коронавірус, які щодня пили 500 мл гранатового соку протягом двох тижнів відчули значне зниження запальних маркерів інтерлейкіну-6 (IL-6), СРБ та еритроцитів.

Покращує роботу серця та стан пацієнтів з діабетом ІІ типу. Сік гранату містить велику кількість пігментів та фітонутрієнтів, які здатні зменшувати рівень холестерину та артеріального тиску. Наприклад, для нормалізації високого артеріального тиску необхідно щодня випивати склянку соку.

Сприяє відновленню м’язів. Крім того, регулярне вживання гранатового соку може принести користь зацікавленим у високих спортивних результатах. Адже це покращує роботу серцево-судинної системи під час тренувань та сприяє відновленню м’язів після тривалих навантажень.

Надає сил та підвищує рівень енергії. Гранати дуже поживні, оскільки окрім вітамінів В5, С, Е, К та фолієвої кислоти до складу фруктів також входять мікроелементи, вуглеводи та природні цукри, що надають сил та енергії. Усе це допомагає зберігати високий рівень енергії в організмі.

Поліпшує зір, пам’ять та когнітивні функції мозку. Дієтологи недарма радять їсти гранати та пити сік людям середнього та старшого віку. Сполуки, знайдені в гранатовому соку, можуть допомогти збільшити активність в областях мозку, відповідальних за контроль функцій зорової пам’яті.

Кулінарний інгредієнт

Чим корисний гранат ще? Звісно, застосуванням у кулінарії – зернятка фруктів чудово смакують з вівсянкою, овочевими салатами, смузі і прянощами, їх додають до напоїв, коктейлів та маринадів.

Проте експерти зазначають, що гранат і його сік слід вживати в помірних кількостях, оскільки занадто високий вміст вуглеводів може негативно вплинути на рівень цукру в крові, особливо у людей з діабетом.

Джерело: Health