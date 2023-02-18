В 2012 году Нобелевскую премию по медицине получили исследователи стволовых клеток Джон Гердон и Синья Яманака. Они открыли, что взрослые клетки можно перепрограммировать в стволовые, то есть такие, которые могут стать клетками любого типа. Это осуществило подлинную революцию в области клеточной биологии.

Сегодня в этом направлении работают многие ученые. Одна из них украинка Оксана Пивень — генетик, популяризатор науки и посол образовательного проекта STEM is FEM.

Исследовательница рассказала Фактам ICTV, как можно перепрограммировать клетки сердца после инфаркта миокарда, что для этого делает генная инженерия и стоит ли бояться ГМО.

Сейчас смотрят

— Сначала давайте выясним, что ГМО – это генетически модифицированные организмы. То есть организмы, имеющие в своем геноме определенные изменения, – рассказала Пивень. – Обычно это перенос гена из одного организма в другой.

Это делается следующим образом: специальными генетическими инструментами вырезают нужный ген из одного объекта и переносят в другой. С помощью специальных белков “сшивают” ДНК вместе. Таким образом, как пазлы, составляют новую молекулу ДНК. Это позволяет синтезировать определенный продукт, приобретающий свойства, которых в этом организме никогда не было.

Как пример – растения, не боящиеся вредных насекомых. Их геном изменен так, что в них накапливается белок, токсичный для насекомых, поэтому они не едят эти растения. Это позволяет фермеру не опрыскивать свои поля инсектицидами.

Создавая ГМО, ученые не создают новых генов. Они просто используют те, которые эволюционно закрепились в других видах.

Стоит ли бояться ГМО

— ГМО-продукты появились более 25 лет назад, — сообщила генетик.

Сначала это были технические сельскохозяйственные культуры: целью их выведения было, например, повысить способность накапливать жиры для использования в зеленой энергетике. Или растения, которыми кормили крупный рогатый скот, они модифицировались так, чтобы накапливать больше белка.

Впоследствии появились растения, работающие как живые вакцины для животных. Они нарабатывали белок вируса, например, птичьего гриппа. Их скармливали животным, и это позволяло относительно дешево и одновременно проводить вакцинацию.

После того как ГМО хорошо зарекомендовало себя в сельском хозяйстве, люди постепенно стали использовать его в питании.

В медицине первыми успешными примерами стали соматотропин и инсулин – ученые научились получать белки, идентичные человеческим, используя бактерии. Это дало толчок развитию медицины.

— ГМО-продукты тестируются и исследуются довольно продолжительное время – около 10, иногда и 20 лет, – сообщила Оксана Пивень.

Ученая говорит, что есть специальные сайты, где можно увидеть, какие генетически модифицированные растения или животные созданы и на какой они стадии: их исследуют, тестируют или уже лицензировали. Эта информация открыта.

В этом контексте ГМО более исследовано и безопасно, чем, например, классические сорта. Ибо мы не знаем, какие изменения возникли в геноме классических сортов при их получении и какие мы употребляем более 30-40 лет в пищу. Их геном так усердно никто не исследовал.

Польза ГМО

— ГМО-технологии, как Айфон — это удобно. Без них уже невозможно представить жизнь, их польза колоссальна, — отмечает генетик.

Начиная с сельского хозяйства, которое становится более рациональным, инновационным и прибыльным, ведь использование ГМО позволяет оптимизировать агротехнологии, и заканчивая медициной, где куча гормонов и белков лечат и диагностируют различные заболевания.

К примеру, благодаря ГМО-технологиям человечество получило фармакологически ценные белки для терапии гемофилии и других патологий. Есть белки, получаемые для терапии и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, онкологических заболеваний. Это колоссальный спектр.

Перепрограммирование клеток

Ученая объяснила, что даже человек без биологического образования может увидеть, что разные клетки нашего организма выглядят по-разному, ведь они заточены — то есть специфицированы — на выполнение своей функции. Но почти все клетки в своем ядре содержат ДНК и одно и то же количество генов. И спецификация клеток определяется тем, какие гены у них выключатся, а какие будут работать.

Именно Синья Яманака показал, что это можно изменить и искусственно заставить взрослые специфицированные клетки развернуться в сторону стволовых. Это было прорывное открытие.

После этого ученые задумались: может быть, мы можем заставить взрослую клетку изменить свою спецификацию и “переучиться” на клетку с другой “профессией”, например, фибробласт (клетка соединительной ткани) на нейрон?

– В этом и заключается концепция перепрограммирования клеток соединительной ткани (фибробласты) в кардиомиоциты (мышечные клетки сердца), работающие в зоне поражения: после инфарктов, возрастных изменений или гипертрофии, – сообщила Оксана Пивень.

Это важное направление, здесь много подходов и инструментов. Украинская ученая сфокусировалась на CRISPR-системе, с помощью которой можно активировать те гены, которые необходимы для того, чтобы клетка стала кардиомицитом.

Оксана Пивень сказала, что этим направлением занимаются многие ученые, и они уже имеют определенные успехи.

– Мне кажется, что эта технология действительно может работать, – подытожила Пивень.

Она, как и другие украинские ученые, несмотря на все трудности и вызовы, продолжает заниматься наукой и менять этот мир. Благодаря вкладу женщин в науку удастся спасти еще не одну тысячу жизней.