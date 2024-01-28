В рамках трехдневной международной Школы регионарной анестезии, проходившей на базе Ивано-Франковской областной клинической больницы, состоялся мастер-класс от врачей из Латвии, обучавших украинских специалистов новой методике обезболивания.

Об этом сотрудники больницы сообщили на своей странице в Facebook.

Анестезия для военных пациентов

Сообщается, что в трех операционных ожоговой, травматологической и сосудистой хирургии латвийские медики провели проводниковую анестезию для военных пациентов с травмой предплечья, с ампутационной культей левой руки и с травмой голеностопного сустава правой ноги.

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— Нам показали, как работать со стимуплексом – стимуляторами нервов для их поиска и введения местного анестетика вокруг нерва, — делится заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии областной клинической больницы Игорь Пулик.

По словам медика, также врачи могли увидеть, как это следует делать с помощью ультразвука на УЗИ-аппарате, где были отчетливо видны нервы, сосуды и иглу, которая доходит до нерва – и так вводится анестетик.

Продолжительность анестезии

Врач объясняет, что во время такой процедуры наступает полное расслабление конечности или части тела, где оперируют, уменьшается кровотечение, пациенту не следует применять искусственную вентиляцию легких, которую врачи обычно проводят под общей анестезией.

— Продолжительность анестезии длинная: три-шесть часов. Это позволяет хирургу провести операцию, а пациенту – не чувствовать боли как минимум 10-12 часов после окончания оперативного вмешательства, — говорится в сообщении.

Другие преимущества методики

Кроме того, как отмечают специалисты, при проведении какой-либо регионарной анестезии, в том числе проводниковой, раны заживают гораздо лучше, чем после общей анестезии.

По словам анестезиологов, важно, что в условиях войны это можно сделать где угодно: в коридоре, на поле, в палатке. Это не требует оборудования или персонала, это может сделать один человек даже на траве, имея только один этот аппарат.

— Учитывая военное время, этот метод анестезии должен быть введен однозначно. Считаю, что это будет обязательный шаг для его внедрения в нашей области и, в частности, в нашем заведении, – отмечает Игорь Пулик.

Источник: Ивано-Франковская ОКБ