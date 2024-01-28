У межах триденної міжнародної Школи регіонарної анестезії, що проходила на базі Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, відбувся майстер-клас від лікарів із Латвії, які навчали українських фахівців нової методики знеболення.

Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Анестезія для військових пацієнтів

Повідомляється, що в трьох операційних опікової, травматологічної та судинної хірургії латвійські медики провели провідникову анестезію для військових пацієнтів із травмою передпліччя, з ампутаційною куктею лівої руки та з травмою гомілкостопного суглоба правої ноги.

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– Нам показали, як працювати зі стимуплексом – стимуляторами нервів для їхнього пошуку та введення місцевого анестетика навколо нерва, – ділиться завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні Ігор Пулик.

За словами медика, також лікарі могли побачити, як це слід робити за допомогою ультразвуку на УЗД-апараті, де було чітко видно нерви, судини та голку, що доходить до нерва – і так вводиться анестетик.

Тривалість анестезії

Лікар пояснює, що під час такої процедури настає повне розслаблення кінцівки чи частини тіла, де оперують, зменшується кровотеча, пацієнту не слід застосовувати штучну вентиляцію легень, яку лікарі зазвичай проводять під загальною анестезією.

– Тривалість анестезії довга: три-шість годин. Це дає змогу хірургу провести операцію, а пацієнту – не відчувати болю щонайменше 10-12 годин після закінчення оперативного втручання, – йдеться в повідомленні.

Інші переваги методики

Крім того, як зазначають фахівці, під час проведення будь-якої регіонарної анестезії, зокрема провідникової, рани гояться набагато краще, ніж після загальної анестезії.

За словами анестезіологів, важливо, що в умовах війни це можна зробити де завгодно: у коридорі, на полі, в наметі. Це не потребує обладнання чи персоналу, це може зробити одна людина навіть на траві, маючи лише один цей апарат.

– З огляду на воєнний час, цей метод анестезії має бути запроваджений однозначно. Вважаю, що це буде обов’язковий крок для його впровадження в нашій області та, зокрема, в нашому закладі, – зазначає Ігор Пулик.

Джерело: Івано-Франківська ОКЛ