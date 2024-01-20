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Знеболення стало доступнішим: Уряд збільшив обсяг наркотичних препаратів у медзакладах – МОЗ

20 Січня 2024, 14:52
Валентина Андрейко журналістка
хоспіс, хвора
Джерело: Unsplash

Уряд прийняв рішення про збільшення обсягів дозволених до зберігання наркотичних препаратів у медзакладах та аптеках.

Збільшать запаси знеболювальних у лікарнях, аптеках і для паліативних хворих

Так, до зберігання в аптеках дозволений шестимісячний запас наркотичних речовин, замість трьохмісячного.

А у лікувально-профілактичних закладах обсяги збільшено з місячної до тримісячної потреби закладу в препаратах.

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Також збільшено – з 15 до 30-денної потреби – дозволений до видачі обсяг наркотичних лікарських засобів хворим під час надання паліативної та хоспісної допомоги.

Це викликано безпековою ситуацією та руйнуванням інфраструктури через що виникають складнощі з логістикою наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їхнім зберіганням і видачею пацієнтам.

Також рішення дозволить створити буфер запасів препаратів замісної підтримувальної терапії в регіонах. Це підвищить якість послуг з проведення замісної терапії та значно скоротить витрати на логістику препаратів.

Рішенням урегульовано і можливість видачі рідких форм наркотичних препаратів, психотропних речовин і прекурсорів із застосуванням зареєстрованих в Україні автоматизованих або ручних дозувальних пристроїв.

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Джерело
МОЗ
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