Правительство приняло решение, которым увеличило объемы разрешенных к хранению наркотических препаратов в медучреждениях и аптеках.

Увеличат запасы обезболивающих в больницах, аптеках и для паллиативных больных

Так, к хранению в аптеках разрешен шестимесячный запас наркотических веществ, вместо трехмесячного.

А в лечебно-профилактических учреждениях объемы увеличены с месячной до трехмесячной потребности учреждения в препаратах.

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Также увеличен — с 15 до 30-дневной потребности — разрешенный к выдаче объем наркотических лекарственных средств больным при оказании паллиативной и хосписной помощи.

Это вызвано ситуацией с безопасностью в военное время и разрушением инфраструктуры из-за чего возникают сложности с логистикой наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, их хранением и выдачей пациентам.

Также решение позволит создать буфер запасов препаратов заместительной поддерживающей терапии в регионах. Это повысит качество услуг по проведению заместительной терапии и значительно сократит расходы на логистику препаратов.

Решением правительства урегулирована и возможность выдачи жидких форм наркотических препаратов, психотропных веществ и прекурсоров с применением зарегистрированных в Украине автоматизированных или ручных дозирующих устройств.