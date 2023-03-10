Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя развенчали мифы вокруг лечения пресловутой йодной сеткой.

— Кашель, насморк, дефицит йода, слабый иммунитет. Что только не лечит волшебная йодная сеточка! На самом деле это устаревшее средство не просто не действует, но и несет опасность, — утверждают медики.

По их словам, прежде всего речь о несвоевременном обращении к врачу при симптомах вирусного заболевания, нарушениях в работе щитовидной железы, раздражениях и даже ожогах. Особенно это касается уязвимого организма детей.

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Эксперты разъяснили, что раствор йода быстро проникает сквозь кожу и при регулярном нанесении может приводить к высыпаниям и локальным ожогам.

— Благодаря разогревающим свойствам, сеточка лишь ненадолго усилит микроциркуляцию крови в конкретном месте на коже. И точно не справится с кашлем, насморком и другими симптомами простуды, — говорят специалисты.

По их словам, определять с помощью йодной сетки дефицит йода в организме — неэффективно. Как и пытаться таким образом обогатить организм йодом.

Чтобы избежать йододефицита, следует добавить в рацион йодированную соль, морскую рыбу, шпинат, яйца, орехи и другие продукты, богатые этим микроэлементом.

Если вы заметили у себя такие симптомы, как постоянная усталость, слабость, увеличение размера щитовидной железы, нарушение обменных процессов, резкое изменение веса, не откладывайте визит к семейному врачу. При необходимости вы получите направление к эндокринологу.

Источник: Береги себя