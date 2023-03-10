Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розвінчали міфи навколо лікування горезвісної йодною сіткою.

– Кашель, нежить, дефіцит йоду, слабкий імунітет. Що тільки не лікує чарівна йодна сіточка! Насправді цей застарілий засіб не просто не діє, а й несе небезпеку, – стверджують медики.

За їхніми словами, перш за все йдеться про несвоєчасне звернення до лікаря при симптомах вірусного захворювання, порушення в роботі щитоподібної залози, подразнення і навіть опіки. Особливо це стосується вразливого організму дітей.

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Експерти роз’яснили, що розчин йоду швидко проникає крізь шкіру і при регулярному нанесенні може призводити до висипань і локальних опіків.

– Завдяки розігріваючим властивостям, сіточка лише ненадовго посилить мікроциркуляцію крові в конкретному місці на шкірі. І точно не впорається з кашлем, нежиттю та іншими симптомами застуди, – кажуть фахівці.

За їхніми словами, визначати за допомогою йодної сітки дефіцит йоду в організмі – неефективно. Як і намагатися таким чином збагатити організм йодом.

Щоб уникнути йододефіциту, слід додати в раціон йодовану сіль, морську рибу, шпинат, яйця, горіхи та інші продукти, багаті цим мікроелементом.

Якщо ви помітили у себе такі симптоми, як постійна втома, слабкість, збільшення розміру щитоподібної залози, порушення обмінних процесів, різка зміна ваги, не відкладайте візит до сімейного лікаря. При необхідності ви отримаєте направлення до ендокринолога.

Джерело: Бережи себе