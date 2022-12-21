Біль у горлі, кашель та нежить – звичні симптоми застуди. Взимку наш організм дуже ослаблений, йому не вистачає сонця та вітамінів, тому підчепити сухий кашель дуже легко.

Факти ICTV запитали у лікаря-інфекціоніста Олени Соколової, як можна вилікувати сухий кашель.

Сухий кашель: що це та які причини виникнення

Насправді кашель є одним із способів самолікування організму. Справа у тому, що вірус спочатку зʼявляється на слизовій оболонці всередині носа, потім потрапляє на стінки гортані (тому ми відчуваємо печіння в горлі), а потім переходить в легені.

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Відповідно, організм починає боротися з небезпечними мокротами всередині легенів та провокує кашель. Він буває двох типів – сухий та вологий. Це залежить від наявності виділень.

Відповідно, вологий кашель супроводжується виділенням мокрот, які мають різну густину та забарвлення. Під час цього процесу ми відчуваємо, як у горлі ніби застрягає слиз.

Натомість сухий кашель не виштовхує шкідливе мокротиння з організму та не сприяє швидкому одужанню. Такий кашель супроводжується печінням у задній частині горла та болем у легенях.

Перед початком лікування слід зрозуміти корінь проблеми та зʼясувати, чим викликаний сухий кашель. Він може мати різні причини:

алергічна реакція на подразники;

інфекції дихальних шляхів, захворювання внутрішніх органів та систем;

бронхіальна астма;

результат травматичних пошкоджень слизової оболонки;

серцева недостатність;

онкологічні процеси;

захворювання, пов’язані з професійною діяльністю;

стреси, психогенні розлади;

сторонні предмети або вміст шлунка, що потрапили в дихальні шляхи;

вроджені вади.

Тому не варто займатися самолікуванням, обовʼязково звертайтеся до лікаря! Спеціаліст огляне вас, послухає легені та зможе назначити якісне та правильне лікування.

Лікування сухого кашлю

Якщо ж ви чітко розумієте, що ваш сухий кашель викликаний застудою, лікарка-інфекціоніст Олена Соколова радить приймати лікарські засоби, які спрямовані на подолання сухого кашлю.

– Якщо ми говоримо про сухий кашель, то тут потрібно приймати протикашлеві засоби. Якщо у людини фарингітний кашель, тобто поверхневий, тоді потрібно лікувати горло, а не легені, – каже Соколова.

За словами лікаря, сухий кашель при запальних процесах говорить про те, що мокрота занадто густа та не може відходити самостійно. Її потрібно розм’якшити.

– Для цього потрібно використовувати відхаркувальні засоби. Для дорослих їх випускають в таблетках, а для дітей – у вигляді смачних сиропів чи мікстур.

Також сухий кашель може супроводжуватися підвищеною температурою, болем при ковтанні та нежитем. Важливо, аби повітря в кімнаті хворого було свіжим та вологим. Тому не забувайте провітрювати кімнату.

Сухий кашель подразнює горло, тому використовуйте льодяники з ментолом, які заспокоять пошкоджену ділянку. Якщо кашель сильно подразнює гортань, варто приймати протикашльові препарати.

Коли варто звертатися до лікаря

– Якщо сухий кашель триває понад тиждень, потрібно звернутися до терапевта або пульмонолога. Там варто пройти діагностику.

Кашель може бути симптомом серйозних захворювань дихальної системи, наприклад, пневмонії, бронхіальної астми, кашлюку тощо.

Обовʼязково звертайтеся до лікаря, якщо:

кашель триває більше ніж тиждень;

підвищення температури понад три дні, яку неможливо збити;

ускладнене дихання;

поява кров’яних домішок у мокротинні;

кашель постійно з’являється вночі;

стрімка втрата ваги;

шия почала напухати;

відсутність смаку та нюху.

Памʼятайте, лише лікар зможе поставити чіткий діагноз та допоможе вилікувати корінь проблеми. Тому не варто нехтувати своїм здоровʼям та займатися самолікуванням. Наслідки можуть буди страшніші, ніж вам здається!