Боль в горле, кашель и насморк — привычные симптомы простуды. Зимой наш организм очень ослаблен, ему не хватает солнца и витаминов, поэтому подхватить сухой кашель очень легко.

Факты ICTV спросили у врача-инфекциониста Елены Соколовой, как можно вылечить сухой кашель.

Сухой кашель: что это и каковы причины возникновения

На самом деле кашель является одним из способов самолечения организма. Дело в том, что вирус сначала появляется на слизистой оболочке внутри носа, затем попадает на стенки гортани (поэтому мы чувствуем жжение в горле), а затем переходит в легкие.

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Соответственно, организм начинает бороться с опасными мокротами внутри легких и провоцирует кашель. Он бывает двух типов — сухой и влажный. Это зависит от наличия выделений.

Соответственно, влажный кашель сопровождается выделением мокрот, которые имеют разную плотность и окраску. Во время этого процесса мы чувствуем, как в горле будто застревает слизь.

Зато сухой кашель не выталкивает вредную мокроту из организма и не способствует скорейшему выздоровлению. Такой кашель сопровождается жжением в задней части горла и болью в легких.

Перед началом лечения следует понять корень проблемы и выяснить, чем вызван сухой кашель. Он может иметь разные причины:

аллергическая реакция на раздражители;

инфекции дыхательных путей, заболевания внутренних органов и систем;

бронхиальная астма;

результат травматических повреждений слизистой оболочки;

сердечная недостаточность;

онкологические процессы;

заболевания, связанные с профессиональной деятельностью;

стрессы, психогенные расстройства;

посторонние предметы или содержимое желудка, попавшие в дыхательные пути;

врожденные пороки.

Поэтому не стоит заниматься самолечением, обязательно обращайтесь к врачу! Специалист осмотрит вас, послушает легкие и сможет назначить качественное и правильное лечение.

Лечение сухого кашля

Если же вы четко понимаете, что ваш сухой кашель вызван простудой, врач-инфекционист Елена Соколова советует принимать лекарственные средства, которые направлены на преодоление сухого кашля.

— Если мы говорим о сухом кашле, то здесь нужно принимать противокашлевые средства. Если у человека фарингитный кашель, то есть поверхностный, тогда нужно лечить горло, а не легкие, — говорит Соколова.

По словам врача, сухой кашель при воспалительных процессах говорит о том, что мокрота слишком густая и не может отойти самостоятельно. Ее нужно размягчить.

— Для этого нужно использовать отхаркивающие средства. Для взрослых их выпускают в таблетках, а для детей – в виде вкусных сиропов или микстур.

Также сухой кашель может сопровождаться повышенной температурой, болью при глотании и насморком. Важно, чтобы воздух в комнате больного был свежим и влажным. Поэтому не забывайте проветривать комнату.

Сухой кашель раздражает горло, поэтому используйте леденцы с ментолом, которые успокоят поврежденный участок. Если кашель сильно раздражает гортань, стоит принимать противокашлевые препараты.

Когда стоит обращаться к врачу

— Если сухой кашель длится более недели, нужно обратиться к терапевту или пульмонологу. Там стоит пройти диагностику.

Кашель может быть симптомом серьезных заболеваний дыхательной системы, например, пневмонии, бронхиальной астмы, коклюша и тому подобного.

Обязательно обращайтесь к врачу, если:

кашель длится более недели;

повышение температуры свыше трех дней, которую невозможно сбить;

затрудненное дыхание;

появление кровяных примесей в мокроте;

кашель постоянно появляется ночью;

стремительная потеря веса;

шея начала напухать;

отсутствие вкуса и обоняния.

Помните, только врач сможет поставить четкий диагноз и поможет вылечить корень проблемы. Поэтому не стоит пренебрегать своим здоровьем и заниматься самолечением. Последствия могут быть страшнее, чем вам кажется!