Боль в горле, кашель и насморк — привычные симптомы простуды. Зимой наш организм очень ослаблен, ему не хватает солнца и витаминов, поэтому подхватить сухой кашель очень легко.
Факты ICTV спросили у врача-инфекциониста Елены Соколовой, как можно вылечить сухой кашель.
Сухой кашель: что это и каковы причины возникновения
На самом деле кашель является одним из способов самолечения организма. Дело в том, что вирус сначала появляется на слизистой оболочке внутри носа, затем попадает на стенки гортани (поэтому мы чувствуем жжение в горле), а затем переходит в легкие.
Соответственно, организм начинает бороться с опасными мокротами внутри легких и провоцирует кашель. Он бывает двух типов — сухой и влажный. Это зависит от наличия выделений.
Соответственно, влажный кашель сопровождается выделением мокрот, которые имеют разную плотность и окраску. Во время этого процесса мы чувствуем, как в горле будто застревает слизь.
Зато сухой кашель не выталкивает вредную мокроту из организма и не способствует скорейшему выздоровлению. Такой кашель сопровождается жжением в задней части горла и болью в легких.
Перед началом лечения следует понять корень проблемы и выяснить, чем вызван сухой кашель. Он может иметь разные причины:
- аллергическая реакция на раздражители;
- инфекции дыхательных путей, заболевания внутренних органов и систем;
- бронхиальная астма;
- результат травматических повреждений слизистой оболочки;
- сердечная недостаточность;
- онкологические процессы;
- заболевания, связанные с профессиональной деятельностью;
- стрессы, психогенные расстройства;
- посторонние предметы или содержимое желудка, попавшие в дыхательные пути;
- врожденные пороки.
Поэтому не стоит заниматься самолечением, обязательно обращайтесь к врачу! Специалист осмотрит вас, послушает легкие и сможет назначить качественное и правильное лечение.
Лечение сухого кашля
Если же вы четко понимаете, что ваш сухой кашель вызван простудой, врач-инфекционист Елена Соколова советует принимать лекарственные средства, которые направлены на преодоление сухого кашля.
— Если мы говорим о сухом кашле, то здесь нужно принимать противокашлевые средства. Если у человека фарингитный кашель, то есть поверхностный, тогда нужно лечить горло, а не легкие, — говорит Соколова.
По словам врача, сухой кашель при воспалительных процессах говорит о том, что мокрота слишком густая и не может отойти самостоятельно. Ее нужно размягчить.
— Для этого нужно использовать отхаркивающие средства. Для взрослых их выпускают в таблетках, а для детей – в виде вкусных сиропов или микстур.
Также сухой кашель может сопровождаться повышенной температурой, болью при глотании и насморком. Важно, чтобы воздух в комнате больного был свежим и влажным. Поэтому не забывайте проветривать комнату.
Сухой кашель раздражает горло, поэтому используйте леденцы с ментолом, которые успокоят поврежденный участок. Если кашель сильно раздражает гортань, стоит принимать противокашлевые препараты.
Когда стоит обращаться к врачу
— Если сухой кашель длится более недели, нужно обратиться к терапевту или пульмонологу. Там стоит пройти диагностику.
Кашель может быть симптомом серьезных заболеваний дыхательной системы, например, пневмонии, бронхиальной астмы, коклюша и тому подобного.
Обязательно обращайтесь к врачу, если:
- кашель длится более недели;
- повышение температуры свыше трех дней, которую невозможно сбить;
- затрудненное дыхание;
- появление кровяных примесей в мокроте;
- кашель постоянно появляется ночью;
- стремительная потеря веса;
- шея начала напухать;
- отсутствие вкуса и обоняния.
Помните, только врач сможет поставить четкий диагноз и поможет вылечить корень проблемы. Поэтому не стоит пренебрегать своим здоровьем и заниматься самолечением. Последствия могут быть страшнее, чем вам кажется!