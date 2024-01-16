По итогам 2023 года 814 740 граждан Украины не получили вторую дозу вакцины против Covid-19, а более 12 млн украинцев — бустерную прививку.

Сколько доз вакцины надо получить

Согласно рекомендациям рекомендаций НТГЕИ, утвержденных Министерством здравоохранения Украины, базовый курс вакцинации состоит из трех доз (или двух, если используется вакцина Janssen).

Бустерную прививку рекомендовано проводить через 5-6 месяцев после первичной вакцинации. После этого каждая последующая прививка считается дополнительным бустером, она является необязательной.

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Доступность вакцины

Сейчас в Украине доступно более двух миллионов доз вакцин.

Прививки против Covid-19 в 2024 году, как и раньше, являются бесплатными для всех граждан.

С начала эпидсезона, начавшегося в октябре 2023 года, на территории Украины был зафиксирован 122 081 случай Covid-19.

595 человек умерли из-за коронавируса, среди них четверо детей в возрасте до 17 лет.